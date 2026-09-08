Nzinga Mbande- Nữ vương châu Phi khiến một đế quốc châu Âu phải dè chừng

Có một nữ vương châu Phi từng khiến đế quốc Bồ Đào Nha phải vừa chiến đấu, vừa thương lượng với bà suốt hàng chục năm.

Đầu thế kỷ XVII, khi người Bồ Đào Nha đang mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực Angola ngày nay, Nzinga Mbande nổi lên như một trong những đối thủ đáng gờm nhất của họ. Bà là nữ vương của Ndongo và sau đó là Matamba, trị vì trong một thời kỳ đầy biến động, khi chiến tranh, ngoại giao và hoạt động buôn bán nô lệ đang định hình lại khu vực Trung Tây châu Phi. UNESCO mô tả bà là một nhà ngoại giao sắc sảo, nhà đàm phán chiến lược và một thủ lĩnh quân sự kiên cường.

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Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Nzinga xảy ra năm 1622, khi bà được anh trai là Ngola Mbande cử tới Luanda để đàm phán với thống đốc Bồ Đào Nha. Theo các tư liệu lịch sử, bà đã đạt được một thỏa thuận hòa bình. Nhưng Nzinga không chỉ giỏi ngoại giao. Sau khi anh trai qua đời, bà giành quyền lực và chuyển sang lãnh đạo cuộc kháng cự quyết liệt chống sự bành trướng của Bồ Đào Nha.

Điều khiến người đời sau đặc biệt ấn tượng là Nzinga không lựa chọn một chiến thuật duy nhất. Khi cần, bà đàm phán; khi cần, bà chiến đấu. Bà sử dụng quân đội, chiến tranh du kích và mạng lưới tình báo để chống lại lực lượng Bồ Đào Nha. Có những giai đoạn bà liên minh với các lực lượng khác trong khu vực, sau đó lại thay đổi chiến lược khi cán cân quyền lực biến chuyển.

Nzinga cũng hiểu rất rõ sức mạnh của biểu tượng và nghi lễ. Bà sử dụng ngoại giao, tôn giáo và các nghi thức chính trị để củng cố quyền lực, đồng thời tìm cách xây dựng Matamba thành một trung tâm đủ mạnh để chống lại áp lực từ bên ngoài.

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Cuộc kháng cự của bà kéo dài đến tận khi qua đời năm 1663, ở tuổi khoảng 80. Đáng chú ý, sau cái chết của Nzinga, sự chiếm đóng của Bồ Đào Nha tiếp tục mở rộng vào nội địa. UNESCO ghi nhận rằng hàng nghìn người thuộc lực lượng của bà cuối cùng cũng trở thành nạn nhân của hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

Ngày nay, Nzinga Mbande được xem là một trong những nhân vật chính trị quan trọng nhất của lịch sử Angola. Hình ảnh của bà xuất hiện trong sách lịch sử, nghệ thuật và các công trình tưởng niệm. Một bức tượng Nzinga tại Luanda hiện vẫn là một trong những hình ảnh trực quan nổi tiếng về nữ vương.

Điều đáng nhớ nhất về Nzinga có lẽ không chỉ là việc bà chống lại một đế quốc châu Âu. Bà đã chứng minh rằng trong thời đại mà các cường quốc châu Âu đang mở rộng quyền lực trên khắp thế giới, một nữ vương châu Phi vẫn có thể sử dụng ngoại giao, chiến tranh và trí tuệ chính trị để bảo vệ quyền tự chủ của mình.