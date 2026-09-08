Hóa chất giặt khô có thể làm tăng gấp 3 lần nguy cơ xơ hóa gan

Nghiên cứu mới cho thấy những người phát hiện tetrachloroethylene (PCE) trong máu có khả năng bị xơ hóa gan cao gấp 3 lần. Nguy cơ còn tăng mạnh khi nồng độ PCE trong máu cao hơn.

Nghiên cứu của Đại học Southern California (USC) được công bố trên tạp chí Liver International tập trung vào tetrachloroethylene, còn gọi là PCE hoặc perchloroethylene. Đây là một dung môi tổng hợp không màu, có khả năng hòa tan dầu mỡ rất tốt và từ lâu được sử dụng trong giặt khô, tẩy dầu mỡ công nghiệp.

Tiếp xúc với PCE, một hóa chất được sử dụng trong giặt khô có nguy cơ xơ gan cao gấp ba lần.

PCE cũng có thể xuất hiện trong một số sản phẩm tiêu dùng như keo dán, chất tẩy vết bẩn và chất đánh bóng thép không gỉ. Con người có thể tiếp xúc với hóa chất này thông qua việc hít phải hơi PCE hoặc sử dụng các sản phẩm chứa nó. PCE cũng có thể xâm nhập nguồn nước ngầm nếu bị đổ hoặc xử lý không đúng cách.

Để tìm hiểu mối liên hệ giữa PCE và tổn thương gan, nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 1.614 người trưởng thành từ 20 tuổi trở lên, với dữ liệu thu thập trong giai đoạn 2017-2020. Khoảng 7,4% số người tham gia có thể phát hiện PCE trong máu.

Tetrachloroethylene (PCE) là một hóa chất rất phổ biến.

Khi so sánh hai nhóm, các nhà khoa học nhận thấy những người có PCE trong máu có khả năng bị xơ hóa gan đáng kể cao khoảng 3 lần so với những người không phát hiện được hóa chất này.

Xơ hóa gan xảy ra khi gan bị tổn thương lặp đi lặp lại, khiến mô sẹo dần tích tụ. Nếu quá trình này tiến triển nghiêm trọng, cấu trúc gan có thể bị biến đổi, làm suy giảm chức năng của cơ quan và cuối cùng dẫn tới xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan.

Nghiên cứu còn phát hiện nồng độ PCE càng cao thì khả năng xuất hiện xơ hóa gan càng lớn. Theo phân tích, với mỗi mức tăng 1 nanogram PCE trên mỗi mililit máu, xuất hiện xơ hóa gan tăng khoảng 5 lần.

Có một sự liên quan mật thiết giữa tỷ lệ xơ gan và người sử dụng dịch vụ giặt khô hoặc người làm giặt khô.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh, nghiên cứu này chưa chứng minh PCE trực tiếp gây ra xơ hóa gan. Đây là một nghiên cứu quan sát, cho thấy mối liên hệ giữa mức PCE trong máu và tình trạng xơ hóa gan. Cần có thêm nghiên cứu để xác định cơ chế cũng như quan hệ nhân quả.

PCE đặc biệt đáng chú ý vì con đường phơi nhiễm có thể rất đa dạng. Người sử dụng dịch vụ giặt khô có thể tiếp xúc với một lượng nhỏ hóa chất còn lại trong quần áo hoặc không khí. Trong khi đó, những người làm việc trực tiếp tại cơ sở giặt khô có thể đối mặt với mức phơi nhiễm cao hơn và kéo dài hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy, những người thuộc các hộ gia đình có thu nhập cao hơn có xu hướng được phát hiện PCE trong máu nhiều hơn. Các tác giả cho rằng một khả năng là nhóm này sử dụng dịch vụ giặt khô thường xuyên hơn.

PCE vốn đã được giới khoa học quan tâm từ lâu. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp chất này vào nhóm có khả năng gây ung thư. Mỹ cũng đã bắt đầu lộ trình loại bỏ PCE khỏi hoạt động giặt khô trong vòng 10 năm và áp dụng các hạn chế đối với một số mục đích sử dụng khác.

Các nhà nghiên cứu hy vọng những kết quả này sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu sâu hơn về độc chất môi trường và sức khỏe gan.