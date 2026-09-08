Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hóa chất giặt khô có thể làm tăng gấp 3 lần nguy cơ xơ hóa gan

Nghiên cứu mới cho thấy những người phát hiện tetrachloroethylene (PCE) trong máu có khả năng bị xơ hóa gan cao gấp 3 lần. Nguy cơ còn tăng mạnh khi nồng độ PCE trong máu cao hơn.

Tuệ Minh

Nghiên cứu của Đại học Southern California (USC) được công bố trên tạp chí Liver International tập trung vào tetrachloroethylene, còn gọi là PCE hoặc perchloroethylene. Đây là một dung môi tổng hợp không màu, có khả năng hòa tan dầu mỡ rất tốt và từ lâu được sử dụng trong giặt khô, tẩy dầu mỡ công nghiệp.

liver-damage.jpg
Tiếp xúc với PCE, một hóa chất được sử dụng trong giặt khô có nguy cơ xơ gan cao gấp ba lần.

PCE cũng có thể xuất hiện trong một số sản phẩm tiêu dùng như keo dán, chất tẩy vết bẩn và chất đánh bóng thép không gỉ. Con người có thể tiếp xúc với hóa chất này thông qua việc hít phải hơi PCE hoặc sử dụng các sản phẩm chứa nó. PCE cũng có thể xâm nhập nguồn nước ngầm nếu bị đổ hoặc xử lý không đúng cách.

Để tìm hiểu mối liên hệ giữa PCE và tổn thương gan, nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 1.614 người trưởng thành từ 20 tuổi trở lên, với dữ liệu thu thập trong giai đoạn 2017-2020. Khoảng 7,4% số người tham gia có thể phát hiện PCE trong máu.

perchloroethylene-936.jpg
Tetrachloroethylene (PCE) là một hóa chất rất phổ biến.

Khi so sánh hai nhóm, các nhà khoa học nhận thấy những người có PCE trong máu có khả năng bị xơ hóa gan đáng kể cao khoảng 3 lần so với những người không phát hiện được hóa chất này.

Xơ hóa gan xảy ra khi gan bị tổn thương lặp đi lặp lại, khiến mô sẹo dần tích tụ. Nếu quá trình này tiến triển nghiêm trọng, cấu trúc gan có thể bị biến đổi, làm suy giảm chức năng của cơ quan và cuối cùng dẫn tới xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan.

Nghiên cứu còn phát hiện nồng độ PCE càng cao thì khả năng xuất hiện xơ hóa gan càng lớn. Theo phân tích, với mỗi mức tăng 1 nanogram PCE trên mỗi mililit máu, xuất hiện xơ hóa gan tăng khoảng 5 lần.

dia-chi-day-nghe-giat-la-uy-tin.jpg
Có một sự liên quan mật thiết giữa tỷ lệ xơ gan và người sử dụng dịch vụ giặt khô hoặc người làm giặt khô.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh, nghiên cứu này chưa chứng minh PCE trực tiếp gây ra xơ hóa gan. Đây là một nghiên cứu quan sát, cho thấy mối liên hệ giữa mức PCE trong máu và tình trạng xơ hóa gan. Cần có thêm nghiên cứu để xác định cơ chế cũng như quan hệ nhân quả.

PCE đặc biệt đáng chú ý vì con đường phơi nhiễm có thể rất đa dạng. Người sử dụng dịch vụ giặt khô có thể tiếp xúc với một lượng nhỏ hóa chất còn lại trong quần áo hoặc không khí. Trong khi đó, những người làm việc trực tiếp tại cơ sở giặt khô có thể đối mặt với mức phơi nhiễm cao hơn và kéo dài hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy, những người thuộc các hộ gia đình có thu nhập cao hơn có xu hướng được phát hiện PCE trong máu nhiều hơn. Các tác giả cho rằng một khả năng là nhóm này sử dụng dịch vụ giặt khô thường xuyên hơn.

PCE vốn đã được giới khoa học quan tâm từ lâu. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp chất này vào nhóm có khả năng gây ung thư. Mỹ cũng đã bắt đầu lộ trình loại bỏ PCE khỏi hoạt động giặt khô trong vòng 10 năm và áp dụng các hạn chế đối với một số mục đích sử dụng khác.

Các nhà nghiên cứu hy vọng những kết quả này sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu sâu hơn về độc chất môi trường và sức khỏe gan.

Bốn loại rau quả mà người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn.
Liver International/USC
#Hóa chất PCE #Xơ hóa gan #Tiếp xúc môi trường #Gan nhiễm mỡ #Nghiên cứu sức khỏe

Bài liên quan

Kho tri thức

[GALLERY] Top 10 thực phẩm giúp não bộ khỏe mạnh

Dưới đây là 10 thực phẩm được nhiều nghiên cứu đánh giá có lợi cho trí não, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ chức năng nhận thức.

1.jpg
Cá béo là một trong những thực phẩm được đánh giá cao nhất đối với sức khỏe não bộ. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Omega-3 là thành phần quan trọng trong cấu trúc của tế bào não, hỗ trợ quá trình truyền tín hiệu thần kinh và giúp cải thiện trí nhớ. Ảnh minh hoạ AI
2.jpg
Tiếp theo là quả việt quất – loại quả giàu chất chống oxy hóa. Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Loại quả này còn được cho là có khả năng cải thiện trí nhớ ngắn hạn và tăng cường khả năng học tập. Ảnh: Tony Fruit
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã con đường sinh hóa tạo ra chất độc trong thực vật

Sau khi theo dõi hàng nghìn gen trong cây phụ tử và cây phi yến, các nhà khoa học đã xác định được 6 enzyme cần thiết để tạo ra một hợp chất phức tạp gọi là atisinium.

Bất chấp những tiến bộ vượt bậc trong khoa học hiện đại, thực vật vẫn không có đối thủ trong khả năng sản xuất các hợp chất hóa học tự nhiên phức tạp.

"Thực vật là những nhà hóa học giỏi nhất, chúng liên tục nâng cấp kho vũ khí các hợp chất tự nhiên của mình qua hàng triệu năm để giúp chúng tồn tại," Björn Hamberger, tác giả nghiên cứu và là Giáo sư tại Khoa Hóa sinh và Sinh học phân tử của Đại học Michigan (MSU) cho biết.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện cách thức ung thư gan di căn né tránh hệ miễn dịch

Theo một nghiên cứu mới do Đại học KU Leuven và Viện Công nghệ Sinh học Flemish (Bỉ) chủ trì, các tế bào ung thư gan di căn có một cơ chế qua mặt hệ thống miễn dịch.

Theo nhóm nghiên cứu, vũ khí mà các tế bào ung thư đã sử dụng là enzyme DHHC17. TS Anke Vandekeere, Đại học KU Leuven, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "DHHC17 được các tế bào ung thư di căn sử dụng như một chiếc mặt nạ, khiến cho cho hệ thống miễn dịch nhầm lẫn nó với các tế bào cần hỗ trợ".

cancer-cells-hijack-a.jpg
Chỉ bằng sử dụng "mặt nạ" là một loại axit béo, tế bào ung thư đã qua mặt hệ miễn dịch.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới