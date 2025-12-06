Hà Nội

Nvidia đau đầu vì… quá nhiều tiền mặt

Số hóa

Hãng chip lớn nhất Mỹ đang đối mặt nghịch lý: núi tiền khổng lồ nhưng áp lực đầu tư ngày càng lớn.

Thiên Trang (TH)
Nvidia hiện là công ty công nghệ giá trị nhất nước Mỹ, nhưng lại gặp vấn đề đặc biệt.
Hãng đang sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ, khiến giới đầu tư đặt nhiều câu hỏi.
Tuần này, Nvidia chi 2 tỷ USD vào Synopsys, nối dài chuỗi thương vụ hàng chục tỷ USD.
Trước đó, hãng đã đầu tư vào Nokia, Intel và Anthropic với tổng giá trị 18 tỷ USD.
Nvidia còn cam kết bom tấn: 100 tỷ USD mua cổ phần OpenAI trong nhiều năm tới.
Tính đến cuối tháng 10, công ty nắm giữ 60,6 tỷ USD tiền mặt và đầu tư ngắn hạn.
Dự kiến Nvidia tạo ra 97 tỷ USD dòng tiền tự do năm nay, 576 tỷ USD trong ba năm tới.
Giới phân tích cho rằng núi tiền này vừa là lợi thế, vừa là áp lực lớn cho Nvidia.
