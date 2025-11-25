Doanh thu kỷ lục của NVIDIA và nỗi lo bong bóng AI

NVIDIA đạt doanh thu 57 tỷ USD và lợi nhuận gần 32 tỷ USD, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ bong bóng AI.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Dòng Nho Quế như dải lụa xanh uốn lượn giữa hẻm Tu Sản, mang đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa độc đáo trên cao nguyên đá Mèo Vạc.
Nữ hoàng Boudica, biểu tượng của tinh thần kháng chiến chống La Mã, vẫn được nhớ đến như một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thời cổ đại.
Các nhà khoa học phát hiện cụm miệng phun thủy nhiệt độc đáo ngoài khơi Papua New Guinea, hé lộ một hệ sinh thái hoàn mới.
Khoảnh khắc được chụp trong chuyến du lịch Trung Quốc của một chàng trai Việt bỗng nhiên viral trên mạng xã hội bởi giao diện 'tham quan' đầy thú vị.
Song Ok Sook, Kim Hye Soo, Bae Jung Nam....đều bàng hoàng trước sự ra đi của nam nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae.
Trong bộ ảnh mừng tuổi mới, Mèo Trái Đất đã khoe trọn vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào, tươi tắn.
Sở hữu nhan sắc đài các, dịu dàng tựa 'nàng thơ', cô nàng MC Võ Phan Như Bình mang đến một làn gió thanh lịch và ngọt ngào cho sân khấu Liên Quân Mobile.
Google ra mắt Nano Banana Pro, phiên bản Gemini 3 Pro Image, tạo ảnh chính xác và giàu ngữ cảnh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/11, Thiên Bình quý nhân giúp đỡ nhiều, tài lộc nhân duyên đều tốt. Bạch Dương cần tỉnh táo khi đầu tư, đừng tham quá.
Một số đại lý vừa tiết lộ mức giá dự kiến cho Toyota Hilux 2026 có thể sẽ khởi điểm từ 800 triệu và chạm ngưỡng 1,1 tỷ đồng khi bán chính hãng tại Việt Nam.
Thưởng thức bánh khọt giòn rụm với nhân tôm, thịt, mực và rau sống ngay tại nhà nhờ công thức đơn giản, dễ thực hiện.
Hương Giang thưởng thức bát phở bò sau nhiều ngày xa nhà. Đức Phúc tận hưởng không khí se lạnh của Hàn Quốc vào mùa thu.
Jun Vũ một lần nữa chứng minh khả năng 'biến hóa' không giới hạn của mình khi tung ra loạt ảnh nhá hàng cho bộ ảnh mới, khác hẳn phong cách thường thấy.
Các nhà nghiên cứu đã giải mã mục đích đằng sau khu di tích Poverty Point - một trong những công trình bí ẩn nhất ở Bắc Mỹ.
Được ví như một viên ngọc của thế giới các loài nấm, loài nấm trái đào nhăn (Rhodotus palmatus) gây ấn tượng bởi màu sắc và hình dáng vô cùng độc đáo.
"Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với ảnh khoe trọn thân hình săn chắc, gợi cảm trong chuyến lưu diễn tại Vancouver.
Mùa lễ hội cuối năm trở nên nóng hơn bao giờ hết với bộ ảnh mới nhất từ DJ Jenny Yến. Cô nàng hóa thân thành 'nàng thơ mùa đông' vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ.
Trong cơ ngơi rộng 8.000m2 ở ngoại thành Hà Nội, ngoài các hạng mục chính, NSND Phạm Phương Thảo còn có phòng tập gym, vườn trồng cây ăn quả, vườn rau.
Toàn bộ 9 lữ đoàn thuộc Cụm Vostok của Nga đã được triển khai cho cuộc tấn công toàn diện trên mặt trận dài 41 km ở khu vực ngã ba chiến lược ở Zaporizhzhia.
Nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đóng nhiều phim truyền hình Hàn Quốc, đoạt giải Daesang tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024.