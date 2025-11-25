Hà Nội

Doanh thu kỷ lục của NVIDIA và nỗi lo bong bóng AI

Số hóa

Doanh thu kỷ lục của NVIDIA và nỗi lo bong bóng AI

NVIDIA đạt doanh thu 57 tỷ USD và lợi nhuận gần 32 tỷ USD, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ bong bóng AI.

Thiên Trang (TH)
NVIDIA gây chấn động Phố Wall với báo cáo tài chính quý gần nhất đạt doanh thu 57 tỷ USD.
Lợi nhuận ròng gần 32 tỷ USD là con số chưa từng có trong lịch sử ngành bán dẫn.
Tuy nhiên, khoản phải thu tăng vọt lên 33,4 tỷ USD và số ngày thu tiền trung bình (DSO) (là chỉ số phản ánh số ngày trung bình mà doanh nghiệp cần để thu tiền từ các khoản bán chịu) kéo dài tới 53 ngày gây lo ngại.
Tồn kho của NVIDIA cũng tăng mạnh lên gần 20 tỷ USD, trái ngược với tuyên bố nhu cầu GPU quá cao.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 23,7 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với lợi nhuận kế toán.
Các chuyên gia cảnh báo tăng trưởng của NVIDIA phụ thuộc lớn vào cam kết chi tiêu từ một nhóm nhỏ công ty AI.
Nhiều quỹ đầu tư lo ngại ngành AI phát triển nhanh hơn khả năng tạo lợi nhuận thực tế từ khách hàng.
Dù vẫn là “vua chip AI”, NVIDIA có thể chịu ảnh hưởng đầu tiên nếu bong bóng AI thực sự vỡ.
