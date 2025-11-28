Nvidia mất 100 tỷ USD, vị thế chip AI lung lay

Sau khi hạ sinh con đầu lòng, TikToker Ly Phạm (SN 2001) mới đây khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện với thân hình mảnh mai trong loạt ảnh mới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/11, Cự Giải may mắn đến cửa, tài lộc sáng sủa, hãy tận dụng. Ma Kết quý nhân giúp đỡ, đừng căng thẳng.
Không còn cảnh xếp hàng dài, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đìu hiu trong ngày Black Friday dù giảm sâu tới 80%.
Hyundai Tucson 2027 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng loạt ảnh dựng kỹ thuật số mới nhất được thực hiện bởi AutoYa đã hé lộ diện mạo mẫu SUV mới này.
Trước khi xảy ra hỏa hoạn, các căn hộ trong khu chung cư Wang Fuk Court có diện tích nhỏ, giá dao động từ 10-20 tỷ đồng/căn.
Catalina Duque - đại diện Colombia xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025 tại Nhật Bản. Cô cao 1m80, có gương mặt thu hút.
Nhà thiết kế Singapore tạo đôi giày Nike Air Max 90 tích hợp máy SNES, vừa đi vừa chơi game.
Bánh nghệ Hưng Yên với sắc vàng rực, vỏ mềm dẻo, nhân béo ngậy là món quà quê dân dã, thơm ngon, níu chân du khách mỗi lần ghé thăm.
Chỉ duy nhất một tấm ảnh cosplay thành Tatsumaki, Senyamiku đã gieo vào lòng người hâm mộ nỗi vấn vương bởi màn biến hình quá xuất sắc.
Trong 15 ngày tiết Tiểu Tuyết, 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có nguồn thu bất ngờ khiến túi tiền rủng rỉnh.
Trong cuộc khai quật tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng 2.000 năm tuổi trong ngôi mộ hé lộ nghi lễ hỏa táng xa hoa.
Sau khi chiếm được Pokrovsk, Nga quyết tâm chiếm Konstantinovka và hai thành phố song sinh Kramatorsk-Slavyansk vì các lý do an ninh đặc biệt.
Ở hậu trường chung kết Miss International 2025, Kiều Duy nhận được sự động viên của Thanh Thủy. Sau chung kết, Kiều Duy gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết và kiến trúc độc đáo của chùa Bà Thiên Hậu khiến nơi này trở thành một trong những địa điểm tâm linh hấp dẫn nhất TP HCM
Một người dân ở Phú Thọ đã phát hiện rắn hổ mang chúa nặng 7 kg trong vườn nhà. Đây loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Rừng rêu Tà Dê Đơ ở Nậm Nghẹp khiến du khách mê mẩn với cây cổ thụ phủ rêu, sương mù lãng đãng và không gian huyền bí như cổ tích.
Tại thị trường Mỹ và châu Âu, giá RAM tăng từng giờ do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bảng giá niêm yết thay đổi theo giờ chẳng khác các mặt hàng tươi sống.
Cặp đôi MC Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy, vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chuyện tình của mình bằng một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn tại Hàn Quốc.
BYD xác nhận mẫu SUV full size Dynasty-D trình làng vào quý II/2026, đáng chú ý là đối thủ Lynk & Co 900 được đồn đoán sẽ được đưa về thị trường Việt Nam.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi được độ bộ mâm đồng hồ Rolex Submariner, một trong những biểu tượng đồng hồ xa xỉ.