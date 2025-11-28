Hà Nội

Nvidia mất 100 tỷ USD, vị thế chip AI lung lay

Số hóa

Nvidia mất 100 tỷ USD, vị thế chip AI lung lay

Chỉ trong vài giờ, vốn hóa Nvidia bốc hơi 100 tỷ USD khi Google tung TPU rẻ hơn GPU.

Thiên Trang (TH)
Nvidia từng được xem là “bất khả xâm phạm” trong thị trường chip AI toàn cầu.
Ba năm qua, cổ phiếu Nvidia tăng mạnh nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo.
Google ra mắt Gemini 3, huấn luyện hoàn toàn trên chip “tensor-processing unit” (TPU) tự thiết kế.
TPU của Google rẻ hơn nhiều so với GPU Nvidia, tạo sức ép cạnh tranh lớn.
Anthropic dự kiến dùng tới 1 triệu TPU, Meta cũng cân nhắc chuyển đổi từ năm 2027.
Thông tin này khiến vốn hóa Nvidia mất hơn 100 tỷ USD chỉ sau vài giờ giao dịch.
Dù vậy, Nvidia vẫn có lợi thế nhờ hệ sinh thái CUDA quen thuộc với giới phát triển.
CEO Jensen Huang khẳng định GPU linh hoạt và sức mạnh cốt lõi của Nvidia vẫn khó thay thế.
