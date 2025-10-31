Jensen Huang vẽ lại tương lai Nvidia với 6G, robot và xe tự lái

Hà Nội

Jensen Huang tuyên bố Nvidia sẽ trở thành “kiến trúc sư” của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, mở rộng sang 6G, robot, xe tự hành và siêu máy tính.

Thiên Trang (TH)
Tại hội nghị GTC AI ở Washington, CEO Jensen Huang khẳng định Nvidia sẽ không dừng ở lĩnh vực chip mà hướng tới việc xây dựng hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế AI.
Ông gọi đây là bước chuyển để biến Nvidia thành “kiến trúc sư” của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dẫn dắt từ trung tâm dữ liệu đến công nghiệp robot.
Huang cho biết công ty sẽ hợp tác với T-Mobile và Nokia để xây dựng tháp 6G “AI-native”, sử dụng chip và phần mềm Aerial RAN thế hệ mới.
Nvidia cũng bắt tay với Uber sản xuất 100.000 xe tự lái vào năm 2027, mở rộng mạng lưới robotaxi khắp nước Mỹ.
Bên cạnh đó, tập đoàn này hợp tác với Siemens phát triển nhà máy robot “digital twin”, giúp mô phỏng và tự động hóa sản xuất.
Huang còn tiết lộ kế hoạch hợp tác với Bộ Năng lượng Mỹ xây dựng bảy siêu máy tính lượng tử ứng dụng chip AI của Nvidia.
Ông nhấn mạnh, “AI giờ đã sinh lợi thật sự” và phủ nhận lo ngại bong bóng công nghệ đang hình thành.
Cổ phiếu Nvidia tăng gần 5% sau bài phát biểu, củng cố thêm niềm tin rằng hãng đang định hình tương lai của kỷ nguyên AI toàn cầu.
Thiên Trang (TH)
