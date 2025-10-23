Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông suýt vỡ mạch máu ổ bụng vì chiếc tăm tre 'đi lạc' vào tá tràng

Đây là tình huống hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời.

Thúy Nga

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân L.H.T (52 tuổi, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn nhiều ngày, đi ngoài phân đen, thiếu máu nặng.

tam-tre.jpg
Hình ảnh dị vật (tăm tre) được lấy ra sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện trong cơ thể người bệnh có một chiếc tăm tre đã đi sâu xuống phần tá tràng – tức là đoạn đầu của ruột non, nối tiếp sau dạ dày.

Chiếc tăm này không chỉ dừng lại ở đó mà đã đâm xuyên qua thành ruột, tạo ra một ổ viêm nhiễm, tụ mủ (gọi là áp xe) có kích thước khoảng 4 cm trong phần mô mỡ và mạch máu bao quanh ruột non.

tam-tre-1.jpg
Hình ảnh đoạn D3 tá tràng tổn thương, cạnh động mạch mạc treo tràng trên - Ảnh BVCC

Nguy hiểm hơn, đầu tăm tiếp tục đâm vào một trong những mạch máu lớn nhất trong ổ bụng – động mạch mạc treo tràng trên, là nơi đưa máu nuôi phần lớn ruột non. Tổn thương này đã khiến thành mạch máu bị phồng lên giả tạo (gọi là “giả phình mạch”), nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây vỡ mạch, chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, đe dọa tính mạng.

Đây là tình huống hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời. Đồng thời việc xử trí tổn thương đường tiêu hóa kết hợp với mạch máu cũng hết sức phức tạp.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu. Ê-kíp do TS.BS Dương Trọng Hiền – Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ê-kíp mạch máu đã tiến hành phẫu tích bộc lộ tổn thương tá tràng, làm sạch ổ áp xe trong rễ mạc treo, xác định tổn thương mạch mạc treo tràng trên.

Bệnh nhân đã được khâu lỗ thủng tá tràng, lấy dị vật là một chiếc tăm tre, đồng thời mở thông hỗng tràng. Ê-kíp mạch máu tiến hành khâu tổn thương mạch mạc treo tràng trên và gia cố bằng tổ chức mạc treo, đánh giá tình trạng ruột sau xử trí mạch máu đảm bảo tưới máu ruột tốt. Sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhân đã ổn định, nhiễm trùng đã được điều trị tốt, bệnh nhân đã tập ăn và tiêu hóa tốt.

tam-tre-2.jpg
TS.BS Dương Trọng Hiền – Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Dương Trọng Hiền khuyến cáo: Người dân cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng tăm tre hay dị vật nhỏ, nhọn trong sinh hoạt, tránh để lẫn vào thức ăn hoặc vô tình nuốt phải.

Một chiếc tăm nhỏ có thể gây thủng ruột, tổn thương mạch máu lớn và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc có triệu chứng đau bụng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen… cần đến bệnh viện ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.

#Nguy hiểm của dị vật trong tiêu hóa #Tăm tre gây thủng ruột và tổn thương mạch máu #Phẫu thuật cấp cứu dị vật trong bụng #Nguy cơ vỡ mạch máu trong ổ bụng #Chẩn đoán và xử trí tổn thương tiêu hóa #Hậu quả của nuốt dị vật nhỏ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Trẻ đau bụng dữ dội do tăm tre cắm sâu vào thành dạ dày

Phụ huynh cần lưu ý và quan sát tránh để trẻ chơi hoặc ngậm các vật dụng dễ gây nguy hiểm như tăm tre, ghim bấm, kim loại nhỏ, pin cúc áo…

Ngày 11/7, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận và xử trí trường hợp bệnh nhi V.G.H. (8 tuổi, trú tại Khu 9, phường Uông Bí) bị dị vật tăm tre đâm xuyên thành dạ dày – một tình huống hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Theo người nhà cho biết, trước đó trẻ không có tiền sử bệnh lý tiêu hóa. Tuy nhiên, trẻ đột ngột đau bụng dữ dội, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sau 3 ngày nuốt tăm, bệnh nhân thủng dạ dày

Người dân cần cẩn trọng khi sử dụng tăm xỉa răng, nên thay đổi thói quen xỉa răng bằng tăm tre mà dùng chỉ nha khoa để tránh nguy hiểm.

Các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy vừa nội soi can thiệp thực quản – dạ dày gắp thành công chiếc tăm tre nhọn dài khoảng 4cm đâm xuyên thành dạ dày cho người bệnh.

Bệnh nhân Nguyễn T T (54 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vô tình nuốt phải tăm sau khi ăn. Sau 3 ngày, tình trạng đau bụng tăng dần, đầy chướng bụng, ợ hơi ợ chua nhiều, bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới