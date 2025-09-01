Hà Nội

Nước lũ tràn đê sông Bùi, nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội bị ngập

Xã hội

Nước lũ tràn đê sông Bùi, nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội bị ngập

Lũ dâng cao, tràn qua đê sông Bùi, chảy vào đồng ruộng, gây ngập các tuyến đường, khu dân cư của huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai cũ.

Theo Văn Ngân/VOV/VN
Mực nước sông Bùi, sông Tích đi qua địa bàn Hà Nội dâng cao đã tràn qua đê Bùi 2 ở xã Xuân Mai (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ cũ). Nước tràn vào đồng ruộng, khu dân cư của các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Tiến Tiên.
Lúc 1h ngày 1/9 mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 7,47m (trên báo động báo động 3: 0,47m), trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 8,65m (trên báo động 3).
Nước lũ tràn vào nhà dân ở thôn Nhân Lý. Theo UBND xã Xuân Mai, lũ đã làm ngập 109 nhà dân, 315 hộ bị ngập ngõ, đê Bùi 2 xuất hiện sạt lở 2 vị trí dài khoảng 15 m và một cung sạt 17 m; 132 ha lúa, 54 ha hoa màu, 30 ha cây ăn quả và 41 ha thủy sản bị ngập; hơn 10 km đường nông thôn ngập nước.
Con đường chính trong làng chạy dọc các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ có nhiều điểm ngập sâu hơn nửa mét, xe máy không thể di chuyển.
Tại xóm Đồng Gạch, thôn Nhân Lý, nhiều đoạn đã ngập sâu hơn 80 cm, cách di chuyển duy nhất là chèo xuồng.
Mặc dù người dân đắp nhiều lớp bao cát, nước lũ vẫn tràn qua đê Bùi 2 ở xã Xuân Mai (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ cũ). Nước tràn vào đồng ruộng, khu dân cư của các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Tiến Tiên.
Tại thôn Tiến Tiên (xã Tân Tiến cũ), nước đã tràn qua đường đê, chảy xiết, người dân di chuyển từng bao tải cát để chặn trước ngõ với hy vọng nước sẽ không vào nhà.
Trước đó, xã Xuân Mai đã huy động 650 người, gồm lực lượng xung kích, quân nhân và nhân dân cùng 17 phương tiện, 17.000 bao tải, 1.300 mét khối cát để gia cố, chống tràn đê.
Thôn Bùi Xá nằm cạnh bờ sông Bùi, nước đã tràn vào từ tối 26/8, đến hôm nay toàn bộ con đường dài hơn 500 m chạy dọc thôn đã ngập, chỗ sâu nhất hơn 1 mét.
Theo Đài KTTV Bắc bộ, trong 12-24h tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích ở khu vực Hà Nội tiếp tục biến đổi chậm. Lũ trên sông ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.​​​​​​
