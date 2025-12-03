[INFOGRAPHIC] Lợi ích của hạt dẻ

“Cô chủ tiệm nail” Huyền My, vợ của diễn viên Anh Tú, mới đây gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường với vẻ ngoài rạng rỡ và đầy nữ tính.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, bổ sung rau xanh, trái cây và gia vị chống viêm giúp bảo vệ phổi, giảm tác hại từ khói bụi.
Công ty Cổ phần Koko Premium Clinic vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt nặng do mắc loạt sai phạm trong lĩnh vực y tế.
Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Sie Academy và Hộ kinh doanh Phòng khám chữa bệnh BS. Nguyễn Tất Thắng.
Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị phạt vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo sai phạm...
Viện thẩm mỹ LG Clinic vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt vi phạm hành chính số tiền 33 triệu đồng do những vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Cơ quan chức năng TP Huế vừa xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoạt động ba cơ sở y tế tư nhân do không đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh.
Sau thời gian điều trị, bé gái 13 tuổi bị bạo hành ở Thái Nguyên đã bình phục, được chuyển trường mới để ổn định tâm lý.
Sau 71 ngày chăm sóc, bệnh nhi thoát vị rốn khổng lồ đã ổn định chức năng hô hấp, khối thoát vị giảm kích thước và xuất viện an toàn.
Uống nước ấm pha gia vị như mật ong, gừng, chanh, quế giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng cho ngày mới. Thói quen đơn giản, hiệu quả.
3 bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng dữ dội sau khi ăn hạt dầu mè mọc hoang.
Từ ngày 21 đến 28/11, Hà Nội ghi nhận 170 ca sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước (305 ca).
Các bác sĩ cảnh báo nhét xà phòng vào vùng kín có thể gây tổn thương nặng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên.