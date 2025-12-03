[INFOGRAPHIC] Lợi ích của hạt dẻ

Ăn gì bổ phổi, giảm tác hại của ô nhiễm không khí? Ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, bổ sung rau xanh, trái cây và gia vị chống viêm giúp bảo vệ phổi, giảm tác hại từ khói bụi.

Công ty Cổ phần Koko Premium Clinic bị xử phạt 94 triệu Công ty Cổ phần Koko Premium Clinic vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt nặng do mắc loạt sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Xử phạt Công ty TNHH Sie Academy 35 triệu đồng Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Sie Academy và Hộ kinh doanh Phòng khám chữa bệnh BS. Nguyễn Tất Thắng.

Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị xử phạt 80 triệu đồng Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị phạt vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo sai phạm...

Viện thẩm mỹ LG Clinic bị xử phạt 33 triệu đồng Viện thẩm mỹ LG Clinic vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt vi phạm hành chính số tiền 33 triệu đồng do những vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Chỉ 4 giây mỗi điểm đốt rung nhĩ giúp bệnh nhân giảm biến cố tim mạch Việc triển khai kỹ thuật đốt rung nhĩ năng lượng rất cao tại Bệnh viện TWQĐ 108 đánh dấu bước đột phá về công nghệ điều trị rối loạn nhịp tại Việt Nam.

Cảnh báo tình trạng hóc dị vật khi ăn uống, cần biết cách phòng tránh Người dân không nên chủ quan vì hóc dị vật có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu xử trí sai cách hoặc chậm trễ.

Trái tim xuyên việt 1600 km hồi sinh bé trai 9 tuổi Ca ghép tim là câu chuyện nhân văn sâu sắc về người hiến tạng, nỗ lực của đội ngũ y - bác sĩ và nghị lực của một cậu bé 9 tuổi đã viết nên kỳ tích.

Dị vật mắc trong đường thở người bệnh 64 tuổi nhiều tháng gây ho triền miên Dị vật trong phế quản hay còn gọi dị vật đường thở là một bệnh lý thường gặp ở trẻ em và người già với biểu hiện hội chứng xâm nhập cấp tính.

Xử phạt ba cơ sở y tế tư nhân ở Huế Cơ quan chức năng TP Huế vừa xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoạt động ba cơ sở y tế tư nhân do không đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh.

Sức khoẻ bé gái 13 tuổi bị bạo hành dã man ở Thái Nguyên hiện ra sao? Sau thời gian điều trị, bé gái 13 tuổi bị bạo hành ở Thái Nguyên đã bình phục, được chuyển trường mới để ổn định tâm lý.

Nôn kéo dài, thủ phạm không nằm ở đường tiêu hóa Nôn, một triệu chứng tuy quen mà lạ, cho thấy ranh giới giữa nôn do bệnh lý tiêu hóa và nôn do suy thượng thận đôi khi rất mờ nhạt.

Người bệnh 42 tuổi đột quỵ chết não hiến tạng cứu 4 người mắc bệnh hiểm nghèo Thêm một nghĩa cử cao đẹp, nhiều sự sống được thắp sáng. Người hiến chết não là nam giới 42 tuổi đã cứu sống 4 người mắc bệnh hiểm nghèo.

1 tuần 3 trường hợp gãy xương cánh tay từ trò chơi vật tay Có những trường hợp nhập viện trong tình trạng gãy nham nhở, khó đưa xương về vị trí ban đầu, tổn thương các dây thần kinh quay, trụ và mạch máu lân cận.

Sốt liên tục 10 ngày, trẻ 15 tuổi biến chứng nguy kịch vì Whitmore Người dân cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở vùng bùn đất, nguồn nước ô nhiễm. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với đất và nước nên sử dụng bảo hộ.

Trẻ sơ sinh thoát vị rốn 'khổng lồ' được cứu sống sau 71 ngày điều trị Sau 71 ngày chăm sóc, bệnh nhi thoát vị rốn khổng lồ đã ổn định chức năng hô hấp, khối thoát vị giảm kích thước và xuất viện an toàn.

Khởi đầu ngày mới với nước ấm pha gia vị tự nhiên để nâng cao sức khỏe Uống nước ấm pha gia vị như mật ong, gừng, chanh, quế giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng cho ngày mới. Thói quen đơn giản, hiệu quả.

3 trẻ ở Tuyên Quang nhập viện sau khi ăn hạt dầu mè mọc hoang 3 bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng dữ dội sau khi ăn hạt dầu mè mọc hoang.

Hà Nội ghi nhận 170 ca sốt xuất huyết trong tuần Từ ngày 21 đến 28/11, Hà Nội ghi nhận 170 ca sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước (305 ca).