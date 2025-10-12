Nubia Air ra mắt, thách thức iPhone Air và Galaxy S25 Edge

Dù là smartphone siêu mỏng, nhưng nubia Air sở hữu những thông số cấu hình "không một chút mỏng manh" đặc biệt là về dung lượng pin.

Thương hiệu smartphone nubia (thuộc tập đoàn ZTE) vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam mẫu điện thoại nubia Air, sản phẩm gây chú ý với thiết kế siêu mỏng chỉ 5,9mm nhưng lại sở hữu viên pin 5.000mAh và độ bền chuẩn IP69.

Với mức giá chỉ 5,49 triệu đồng, nubia Air được định vị là một lời thách thức trực diện đến các mẫu máy siêu mỏng cao cấp như iPhone Air, Galaxy S25 Edge, mang đến một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc smartphone phổ thông tại Việt Nam.

Thiết kế siêu mỏng nhưng không mong manh

Điểm nhấn ấn tượng và khác biệt nhất của nubia Air nằm ở thiết kế vật lý. Với độ mỏng chỉ 5,9mm và trọng lượng 172g, chiếc máy này hứa hẹn mang lại một cảm giác cầm nắm thanh thoát và cao cấp.

Tuy nhiên, không giống như nhiều mẫu điện thoại siêu mỏng khác thường phải hy sinh độ bền, nubia Air lại được trang bị những tiêu chuẩn bảo vệ cao cấp. Máy được hoàn thiện với khung nhôm hợp kim và có hai tùy chọn màu sắc hiện đại là Titanium Black và Titanium Desert.

Dù chỉ mỏng 5,9mm, nubia Air lại được thiết kế cùng khả năng kháng nước, chống bụi mạnh mẽ.

Máy đạt cả chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69. Trong khi IP68 cho phép ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét, thì chuẩn IP69 giúp đảm bảo thiết bị có thể chịu được cả những tia nước nóng có áp suất cao. Điều này, kết hợp với mặt kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và khung nhôm được gia cố hứa hẹn giúp nubia Air có độ bền bỉ cao hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là máy có viên pin dung lượng lên tới 5.000mAh, hứa hẹn giải quyết được điểm yếu cố hữu về thời lượng sử dụng của các dòng máy mỏng nhẹ.

Cấu hình ổn áp, tích hợp nhiều tính năng AI

Về cấu hình, nubia Air được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 4.500 nits,. Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý Unisoc T8300 8 nhân sản xuất trên tiến trình 6nm, đi kèm với RAM động có thể mở rộng lên tới 20GB.

Yếu tố AI cũng được tích hợp sâu vào hệ thống để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Công nghệ AI Scheduling có khả năng phân bổ tài nguyên CPU hợp lý khi chơi game để duy trì hiệu suất ổn định.

Thông số cấu hình ấn tượng của nubia Air có thể thách thức iPhone Air lẫn Samsung Galaxy Edge

Trong khi đó, tính năng APP Freeze sẽ tự động đóng băng các ứng dụng ít dùng để tiết kiệm pin và giải phóng tài nguyên.Máy còn được tích hợp sâu các tính năng AI khác gồm trợ lý ảo Google Gemini và sẽ sớm được cập nhật tính năng Circle to Search.

Đặc biệt, tính năng AI Translate cho phép dịch các cuộc gọi hai chiều theo thời gian thực, một công cụ hữu ích cho việc giao tiếp xuyên ngôn ngữ.Về khả năng nhiếp ảnh, máy được trang bị cụm ba camera AI 50MP ở mặt sau, hỗ trợ các chế độ chụp ảnh và quay video nâng cao như Dynamic Image, AI Sport Snapshot và chống rung video.

Camera trước có độ phân giải 20MP, được tinh chỉnh để mang lại những bức ảnh selfie tự nhiên và sắc nét.Hệ thống âm thanh của nubia Air cũng được đầu tư với HiFi 4 DSP và codec hiệu suất cao.

Máy còn được trang bị hai micro khử ồn AI, giúp chất lượng cuộc gọi luôn rõ ràng. Sản phẩm cũng hỗ trợ nubia LinkFree, tính năng gọi và nhắn tin qua Bluetooth mà không cần mạng di động trong phạm vi nhất định.

Mức giá hấp dẫn và các chương trình ưu đãi

Điểm gây bất ngờ lớn nhất của nubia Air chính là mức giá. Dù sở hữu một thiết kế và nhiều tính năng mang hơi hướng của một chiếc smartphone cao cấp, nhưng sản phẩm này lại được niêm yết với giá chỉ 5.490.000 đồng tại thị trường Việt Nam.

nubia Air cho đặt hàng với giá ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khi đặt trước tại các trang thương mại điện tử.

Máy sẽ chính thức được mở bán từ ngày 10 tháng 10, với chương trình đặt trước diễn ra từ 01/10 đến 09/10/2025 với nhiều ưu đãi đặc biệt:Tại Shopee và TikTok Shop hoặc FPT Shop khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng, tặng kèm đồng hồ thông minh trị giá 1.700.000 đồng và hỗ trợ trả góp 0%.

Với việc mang một thiết kế siêu mỏng, độ bền cao và một viên pin dung lượng lớn xuống một phân khúc giá mà nhiều người có thể tiếp cận, nubia Air hứa hẹn sẽ là một sản phẩm có khả năng "khuấy đảo" thị trường smartphone phổ thông tại Việt Nam trong những tháng cuối năm.