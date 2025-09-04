Hà Nội

Nữ trọng tài gợi cảm nhất làng game gửi nhầm ảnh cho người lạ

Cộng đồng trẻ

Nữ trọng tài gợi cảm nhất làng game gửi nhầm ảnh cho người lạ

Nữ trọng tài gợi cảm nhất làng game Mercury Nguyễn rơi vào một tình huống "khó đỡ" khi lỡ tay gửi một bức ảnh "nhạy cảm" cho một người lạ.

Thiên Anh
Cụ thể, Mercury Nguyễn đăng đàn trên trang cá nhân về sự cố đầy xấu hổ của mình: "Bớ làng nước ơi. Tui lỡ chụp hình rồi bấm gửi lộn người lạ thay vì acc cờ lon của tui, mà nó không cho unsend, má ơi. Tui không follow ngta mà ngta cũng không follow tui, thấy tấm đó chắc t tự chôn mình luôn quá. Tui cũng không biết người lạ đó là ai tự nhiên xuất hiện trong danh sách gợi ý nhắn tin lun chứ. Cầu trời ngta không đọc tin nhắn chờ".
Theo chia sẻ, nữ trọng tài xinh đẹp đã chụp một bức ảnh cá nhân và định gửi cho tài khoản phụ của mình. Tuy nhiên, một sự nhầm lẫn không thể giải thích đã xảy ra khi cô vô tình gửi bức ảnh này cho một người lạ, một người mà cô không hề theo dõi và người đó cũng không theo dõi cô. Tình huống trở nên căng thẳng hơn khi tính năng thu hồi tin nhắn không hoạt động, khiến cô không thể sửa chữa sai lầm của mình.
Dù không biết người nhận là ai, Mercury Nguyễn vẫn hy vọng rằng tin nhắn sẽ nằm trong mục tin nhắn chờ và không bao giờ được mở ra.
Câu chuyện của Mercury Nguyễn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và "chia buồn" với cô.
Mặc dù đây là một sự cố ngoài ý muốn nhưng câu chuyện của Mercury Nguyễn cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội. Một cú click chuột sai lầm có thể dẫn đến những tình huống "dở khóc dở cười", thậm chí là những hậu quả không lường trước.
Về phía Mercury Nguyễn, có lẽ cô sẽ phải "cẩn thận" hơn rất nhiều trong việc gửi ảnh và tin nhắn trong tương lai. Và câu chuyện của cô cũng đã trở thành một bài học đáng nhớ cho nhiều người.
Đối với cộng đồng LMHT Việt, cái tên Mercury Nguyễn có lẽ không còn quá xa lạ khi cô được mệnh danh "nữ trọng tài quyến rũ nhất LMHT Việt".
Mercury Nguyễn cũng tham gia nền tảng kinh doanh ảnh trả phí và ở thời điểm hiện tại, cô còn làm một streamer thường xuyên trên nền tảng TikTok.
Trái ngược với hình ảnh chỉn chu trên sàn đấu, Mercury Nguyễn ngoài đời theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo và mang đậm chất nghệ thuật. Những bức ảnh cá nhân của cô thường thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Mercury Nguyễn bắt đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ vào năm 2020 khi xuất hiện với vai trò trọng tài tại giải đấu VCS mùa Xuân. Vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái nghiêm túc nhưng cuốn hút khi làm nhiệm vụ trên sóng VETV đã nhanh chóng giúp cô trở thành "nữ thần" trong lòng nhiều người hâm mộ.
Thiên Anh
#Mercury Nguyễn #trọng tài game #gửi nhầm ảnh #sự cố #gây chú ý #Nữ trọng tài gợi cảm

