Khuê Phạm khoe vẻ ngoài gợi cảm với phong cách thời trang "nổi loạn"

Cộng đồng trẻ

Khuê Phạm khoe vẻ ngoài gợi cảm với phong cách thời trang "nổi loạn"

Nổi tiếng trên mạng xã hội với những video hài hước và phong cách sống hiện đại, TikToker Khuê Phạm vừa gây chú ý với loạt ảnh khoe vẻ ngoài cá tính và gợi cảm.

Trầm Phương
Check-in cạnh đường đua go kart hiện đại - môn thể thao đua xe đang "làm mưa làm gió" trong giới trẻ gần đây, Khuê Phạm khiến người nhìn không thể rời mắt với thần thái cực cuốn hút.﻿ (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Trong bộ ảnh, Khuê Phạm đã chọn một phong cách thời trang "nổi loạn" đầy ấn tượng. Cô diện một bộ trang phục da màu đen, với điểm nhấn là chiếc áo gile phom corset ôm sát, có khóa kéo ở giữa. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Thiết kế này không chỉ giúp tôn lên vòng eo thon gọn mà còn khoe khéo vòng một đầy đặn, tạo nên vẻ quyến rũ táo bạo. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Kết hợp với áo là chiếc quần short da ngắn, cùng tông màu và đôi bốt cao cổ, làm nổi bật đôi chân dài miên man. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Những phụ kiện như dây thắt lưng cá tính hay dây chuyền ngôi sao nhỏ càng làm tăng thêm vẻ "chất lừ" cho tổng thể. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Đặc biệt, mái tóc bob bạch kim và phong cách trang điểm sắc sảo với đôi môi dày gợi cảm đã góp phần hoàn thiện vẻ ngoài phá cách này. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Bối cảnh với những chiếc xe đua thể thao và dãy tủ khóa kim loại càng làm cho Khuê Phạm thêm phần "slay", cuốn hút. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Khuê Phạm là một TikToker sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Cô nổi tiếng với loạt video hài hước về chủ đề họ hàng ngày Tết, thu hút hàng triệu lượt xem. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Tuy nhiên, trái ngược với lối nói chuyện duyên dáng và thoải mái trong các video, Khuê Phạm lại có gu thời trang vô cùng nóng bỏng và ấn tượng. (Ảnh: Facebook Khue Pham)
Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường với phong cách ăn mặc quyến rũ, khoe vóc dáng cân đối và body "chặt chém". (Ảnh: Facebook Khue Pham)
#Khuê Phạm #thời trang nổi loạn #gây chú ý #gợi cảm #đường đua go kart #phong cách cá tính

