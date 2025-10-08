Hà Nội

'Nữ thần tắm suối' Jessie Vard gây sốt khi khoe body bên bờ biển

Cộng đồng trẻ

'Nữ thần tắm suối' Jessie Vard gây sốt khi khoe body bên bờ biển

Jessie Vard người đẹp lai nổi tiếng với danh xưng "nữ thần tắm suối", trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra những hình ảnh mới bên bờ biển.

Thiên Anh
Jessie Vard là một người mẫu lai Thái-Ireland (sinh năm 1998) nổi tiếng ở Thái Lan và châu Á, được biết đến với nhan sắc lai Tây cuốn hút và hình ảnh gợi cảm, từng được gọi là "nữ thần thoát tục" hay "thiên thần áo tắm".
Hiện tại, Jessie Vard hoạt động như một người mẫu nội y và KOL tại Bangkok, Thái Lan, và được biết đến với sự thay đổi phong cách theo hướng cá tính, quyến rũ, cùng việc thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ và niềng răng để có được vẻ đẹp hiện tại.
Mới đây, Jessie Vard trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra những hình ảnh mới bên bờ biển.
Với làn da trăng nõn nà cùng body miễn chê loạt ảnh trên bờ biển của Jessie Vard trận vô vàn lời khen của netizen.
Jessie Vard đã công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc, bao gồm niềng răng và nâng mũi.
Trái ngược với hình tượng ngây thơ ban đầu, người đẹp lai này dần hướng tới phong cách cá tính, táo bạo và quyến rũ.
Cô có vóc dáng cân đối, gợi cảm với ba vòng chuẩn và rất ưa chuộng các môn thể thao dưới nước như bơi lội để giữ gìn vóc dáng.
Jessie Vard từng vướng vào một số thị phi, bao gồm chuyện tình cảm với người đồng giới và các scandal liên quan đến ăn mặc phản cảm.
Cô vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội và đang tận hưởng cuộc sống độc thân.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
