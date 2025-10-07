Hà Nội

Nữ MC xứ Nghệ khoe trọn lưng trần trong bộ anh đón Tết Đoàn Viên

Cộng đồng trẻ

Nữ MC xứ Nghệ khoe trọn lưng trần trong bộ anh đón Tết Đoàn Viên

Nữ MC xứ Nghệ Nguyễn Trâm Anh vừa tung ra bộ ảnh chào đón Tết Trung thu theo một phong cách vừa truyền thống lại vừa quyến rũ bất ngờ.

Trầm Phương
MC Nguyễn Trâm Anh là gương mặt quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, cô nàng được nhiều khán giả ưu ái gọi là "nữ MC xinh nhất xứ Nghệ". (Ảnh: FBNV)
Để chào Trung thu, mới đây Trâm Anh vừa đăng tải loạt ảnh đầy ấn tượng, đạm chất Á Đông. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh mới, nữ MC đã khéo léo khoe vẻ đẹp rạng ngời cùng vóc dáng cuốn hút của mình. Cô chọn trang phục lấy cảm hứng từ chiếc áo yếm truyền thống nhưng được cách tân tinh tế. (Ảnh: FBNV)
Phần cổ yếm được thay bằng dây đan tết màu đỏ và trắng, nổi bật trên tông vàng cam của áo, đặc biệt là thiết kế hở lưng táo bạo giúp nữ MC khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm và duyên dáng. (Ảnh: FBNV)
Họa tiết sóng nước và màu sắc ấm nóng (vàng, cam, đỏ) trên chiếc áo yếm không chỉ tôn lên làn da trắng mịn mà còn mang đậm hơi thở văn hóa Á Đông. (Ảnh: FBNV)
Chiếc váy voan dài màu đỏ rực rỡ ở phần dưới tạo sự đối lập hoàn hảo, vừa kín đáo lại vừa tôn lên sự lãng mạn. (Ảnh: FBNV)
Cô sử dụng quạt giấy và hoa đỏ cài tóc làm điểm nhấn, tạo nên thần thái của một nàng thơ hoài cổ giữa không gian bài trí đậm chất cung đình. (Ảnh: FBNV)
Bối cảnh chụp với ánh sáng vàng ấm áp, tấm bình phong họa tiết hoa đào, cùng bình hoa cắm lông công và bộ trà cụ, tất cả đã tái hiện thành công một không gian Tết Đoàn Viên đầm ấm, lãng mạn và đầy hoài niệm. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh Nguyễn Trâm Anh duyên dáng, e ấp bên chiếc quạt và nở nụ cười tươi tắn trước ống kính đã thể hiện rõ vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại: tự tin, độc lập nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, đằm thắm. (Ảnh: FBNV)
Dù đã trải qua sinh nở, nữ MC sinh năm 1992 này vẫn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, không tì vết. (Ảnh: FBNV)
#Nguyễn Trâm Anh #MC Nghệ An #Tết Trung Thu #ảnh đẹp #phong cách truyền thống #quyến rũ

