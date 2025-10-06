Hà Nội

'Phú bà showbiz' Lucie Nguyễn U40 vẫn khoe body như gái son

Cộng đồng trẻ

'Phú bà showbiz' Lucie Nguyễn khiến người nhìn không thể rời mắt với thân hình nóng bỏng đầy cuốn hút.

Thiên Anh
Mới đây, Lucie Nguyễn đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh khoe vóc dáng quyến rũ trong bộ trang phục sắc vàng pastel.
Dù đã là mẹ hai con, 'phú bà showbiz Việt" này vẫn giữ được thân hình săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái gợi cảm đầy tự tin.
Là một người yêu thời trang, Lucie Nguyễn thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, mỗi lần xuất hiện đều được trau chuốt tỉ mỉ.
Người đẹp theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch pha chút gợi cảm, kết hợp giữa sự tinh tế và hiện đại.
Hình ảnh của Lucie Nguyễn luôn tạo cảm giác gần gũi mà vẫn sang trọng, khẳng định gu thẩm mỹ riêng của người phụ nữ biết yêu bản thân.
Không chỉ sở hữu nhan sắc quyến rũ, Lucie Nguyễn còn có thân hình cân đối cùng gu thời trang ấn tượng.
Trước khi được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực thời trang, Lucie Nguyễn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại Sài Gòn.
Với con mắt nghệ thuật tinh tế, Lucie Nguyễn từng thực hiện nhiều bộ ảnh cho các người đẹp trong showbiz Việt. Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh thời trang và nhanh chóng khẳng định tên tuổi bằng thương hiệu riêng.
Không chỉ đứng sau ống kính, người đẹp còn kiêm luôn vai trò người mẫu, trực tiếp thể hiện tinh thần của các bộ sưu tập mà mình thiết kế.
Trên trang cá nhân, Lucie Nguyễn thường xuyên chia sẻ những khung hình sang chảnh trong các chuyến du lịch hay diện đồ hàng hiệu. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
