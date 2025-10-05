'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA tung ảnh nóng bỏng gây xôn xao

Sau khi vướng tin đồn mang thai vì vóc dáng phát tướng, 'nữ hoàng gợi cảm' HyunA đăng ảnh cũ nóng bỏng cùng lời nhắn nhủ bản thân quyết tâm giảm cân.
CEO NVIDIA Jensen Huang tin rằng AI và robot sẽ giúp xã hội năng suất hơn, nhưng đồng nghĩa con người sẽ phải bận rộn hơn thay vì rảnh rỗi.
Honda Civic Type R 2027 bản hatchback vừa được tái hiện qua bản phác họa kỹ thuật số đầy ấn tượng, hé lộ diện mạo sang trọng khác biệt so với các phiên bản cũ.
Kaity Nguyễn - "mỹ nhân hàng không" của Tử Chiến Trên Không vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi tung bộ ảnh thời trang mới trên trang cá nhân.
Hai ngôi làng đã đổi chủ trong ba ngày! Quân đội Ukraine bắt đầu phản công ở mặt trận phía bắc Pokrovsk, trong khi đó Nga lật thế cờ ở Dobropolye.
Nhiều người bất ngờ khi iPhone tụt pin nhanh trong lúc ngủ. Nguyên nhân đến từ ứng dụng nền, iOS lỗi thời, thông báo hay sao lưu iCloud.
Trên trang cá nhân, Thúy Kiều – trợ lý gắn bó lâu năm với Ngọc Trinh – vừa đăng loạt ảnh đời thường thân thiết cùng “nữ hoàng nội y”.
Cây duối đắt nhất Việt Nam từng được trả tới 23 tỷ đồng, đẹp tổng thể, từ bệ, thân, tay cành...
'Đệ nhất hot girl Sài thành' Võ Ngọc Trân lần đầu công khai bạn trai trong khoảnh khắc ngọt ngào bên biển, thu hút hàng trăm lời chúc phúc từ người hâm mộ.
Bảo Thy được mệnh danh là 'công chúa bong bóng', 'phú bà'. Nữ ca sĩ cho biết, cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại và tưởng rằng bản thân mới 25 tuổi.
Heal_rynne – nữ gymer đến từ Hàn Quốc, là một ví dụ điển hình. Cô nàng hiện đang sở hữu gần 200.000 lượt theo dõi và loạt video "triệu view" cực kỳ ấn tượng.
Nằm bên bờ vịnh Bengal, quần thể đền Mahabalipuram là minh chứng sống động cho nghệ thuật chạm khắc đá độc đáo và lịch sử lâu đời của khu vực Nam Ấn Độ.
Nữ gymer Đ.D sở hữu vóc dáng cân đối, "vòng nào ra vòng nấy" cùng gương mặt khả ái, giúp nhanh chóng thu hút hơn 250.000 người theo dõi trên nhiều nền tảng MXH.
Tử vi dự đoán, Rằm Trung Thu 2025 được xem là 'thời điểm vàng" đối với ba con giáp, tiền về như nước, cuộc sống khấm khá dư dả hơn rất nhiều.
Ban tổ chức Miss Grand International 2025 vừa công bố 15 người đẹp bước tiếp vào vòng tiếp theo của phần thi Tài năng.
Đích thân CEO của Stellantis, Antonio Filosa đã lên tiếng về thông tin Ram 1500 TRX sẽ sớm trở lại, nhưng nếu nó xảy ra thì phải đến năm 2026 mới trình làng.
Hà Phương Boo không cần chiêu trò hay drama gây sốc, cô nàng này chỉ đơn thuần khoe bức ảnh tự chụp (selfie) nhưng lại khiến cộng đồng mạng xôn xao không ngớt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn có khát vọng chinh phục thử thách mới và có nền tảng tài chính vững chắc.
Sau khi cải tạo, chiếc máy bay Boeing bỏ hoang trở thành ngôi nhà nhỏ tiện nghi với sàn kính, cầu thang, phòng ngủ thoáng đãng, phòng bếp...
Biệt danh "bạn gái hiểu chuyện" được dân mạng ưu ái dành cho Nahyun Kim. Cô nàng từng khiến cộng đồng mạng châu Á phát cuồng chỉ với một hành động đơn giản.
Hoa hậu Hà Trúc Linh vừa tung ra bộ ảnh đón Trung thu tuyệt đẹp, tái hiện không khí truyền thống giữa lòng phố cổ Hà Nội.