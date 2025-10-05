Hà Nội

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA tung ảnh nóng bỏng gây xôn xao

Cộng đồng trẻ

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA tung ảnh nóng bỏng gây xôn xao

Sau khi vướng tin đồn mang thai vì vóc dáng phát tướng, 'nữ hoàng gợi cảm' HyunA đăng ảnh cũ nóng bỏng cùng lời nhắn nhủ bản thân quyết tâm giảm cân.

Thiên Anh
Mới đây, 'Nữ hoàng gợi cảm" HyunA bất ngờ vướng tin đồn mang thai vì vóc dáng phát tướng.
Trước những lời bàn tán về ngoại hình, HyunA đã chủ động đăng tải những bức ảnh cũ khoe vóc dáng gợi cảm từng làm nên thương hiệu.
Cụ thể, HuynA viết trên trang cá nhân: “HyunA, bạn đã ăn uống nhiều quá rồi. Hãy tỉnh táo lại và giảm cân nào. Thử làm lại từ đầu xem sao”.
Bài đăng ngay lập tức nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, vừa như lời tự nhắc nhở bản thân, vừa gián tiếp phản hồi trước những lời đồn đoán không xác thực.
Trước đó, HyunA cùng chồng là nam ca sĩ Yong Jun Hyung đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để sang Singapore dự một lễ hội âm nhạc. Thay vì sự chú ý đổ dồn vào màn xuất hiện của cặp đôi, nhiều khán giả lại tập trung bàn luận về vóc dáng có phần tròn trịa hơn thường thấy của nữ ca sĩ.
Trên mạng xã hội, tin đồn HyunA mang thai lan truyền nhanh chóng, buộc công ty quản lý phải lên tiếng phủ nhận.
Phía đại diện khẳng định thân hình thay đổi là do HyunA tăng cân, không hề liên quan đến chuyện bầu bí.
Từ lâu, HyunA vốn được xem là “nữ hoàng gợi cảm” của Kpop, nổi bật với phong cách trình diễn táo bạo cùng hình tượng quyến rũ.
Không chỉ trên sân khấu, ngay cả ngoài đời thường, HyunA cũng duy trì hình ảnh cá tính, tự tin khoe vóc dáng. Chính điều đó càng khiến công chúng chú ý hơn mỗi khi ngoại hình của cô có sự thay đổi.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
