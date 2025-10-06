Hà Nội

Gái xinh Đỗ Yên Đan khoe vóc dáng nuột nà ở biển Phú Yên

Cộng đồng trẻ

Gái xinh Đỗ Yên Đan khoe vóc dáng nuột nà ở biển Phú Yên

Mới đây, gái xinh Đỗ Yên Đan lại tiếp tục "gây bão" khi chia sẻ loạt ảnh khoe vóc dáng nuột nà tại bãi biển Phú Yên.

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được đăng tải, Đỗ Yên Đan xuất hiện trong bộ váy maxi xanh dịu mắt, khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh, cân đối cùng làn da trắng mịn màng.
Dù ở góc chụp nào, cô gái xinh đẹp này cũng toát lên thần thái tự tin, nhẹ nhàng như một "nàng thơ" giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng của Phú Yên.
Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt cuốn hút của Yên Đan đã khiến nhiều người không khỏi xao xuyến.
Không chỉ sở hữu nhan sắc trời phú, Đỗ Yên Đan còn được biết đến với gu thời trang tinh tế, luôn biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên vẻ đẹp của bản thân.
Việc Yên Đan chọn bãi biển Phú Yên với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình làm bối cảnh cho bộ ảnh càng làm tăng thêm sự lãng mạn và cuốn hút.
Loạt ảnh này không chỉ đơn thuần là khoe dáng mà còn là minh chứng cho một lối sống lành mạnh và sự tự tin của Đỗ Yên Đan.
Yên Đan đã thành công trong việc tạo dựng hình ảnh một cô gái hiện đại, xinh đẹp và luôn tràn đầy năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về việc yêu thương và chăm sóc bản thân.
Đỗ Yên Đan (Đắk Lắk) và hiện đang sống, làm việc tại TP. HCM. Trước khi trở thành Quán quân của chương trình Ngôi sao chốt đơn, cô đã sở hữu hai tấm bằng về ngành Quan hệ quốc tế của trường ĐH KHXH&amp;NV (ĐHQG TP. HCM) và ngành Nghệ thuật Biểu diễn múa dân gian dân tộc, trường Trung cấp Múa TP HCM.
Vốn xuất thân là diễn viên múa, Yên Đan luôn biết cách thu hút ánh nhìn với từng dáng pose ấn tượng.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
