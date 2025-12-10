Nữ du khách tố bị leader quấy rối khi trekking Phu Sa Phìn

Du khách nữ tố bị người dẫn đoàn quấy rối, ôm và đòi hôn khi trekking Phu Sa Phìn. Vụ việc cảnh báo du khách cần chọn tour an toàn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của T.L. (sinh năm 1997, Đồng Nai) về trải nghiệm không tốt khi tham gia trekking đỉnh Phu Sa Phìn, cao nhất dãy Tà Xùa, Lào Cai, trong chuyến đi từ 21-23/11. Đây là lần đầu tiên nữ du khách chinh phục đường dài tại khu vực phía Bắc.

Cô gái tố bị người dẫn tour ôm, đòi hôn khi đi trekking. Ảnh Chụp màn hình

Trong bài chia sẻ, T.L. tố cáo người dẫn đoàn (leader) và porter (người phụ trách khuân vác hành lý) có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền an toàn và tín nhiệm đối với khách hàng. “Người này cố tình tách tôi ra khỏi đoàn, liên tục sờ má, ôm và đòi hôn dù tôi đã tỏ ra khó chịu, thậm chí đe dọa sẽ dẫn tôi đi hướng khác nếu không nghe theo. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ biết kêu cứu với hy vọng nhóm phía trước nghe thấy”, T.L. nhớ lại.

Không chỉ leader, nữ du khách cho biết porter trong đoàn cũng ép các khách nữ uống rượu, gây ra tình huống căng thẳng: “Họ ép đến mức tôi bật khóc và được hai nam du khách khác giải cứu. Mình là con gái đi giữa rừng núi hoang vu nên không có nhu cầu uống chất kích thích để giữ tinh thần tỉnh táo”.

Chia sẻ với Znews, T.L. cho biết, cô mua gói chinh phục Phu Sa Phìn 3 ngày 2 đêm do T.B. Trekking tổ chức, với mức chi phí 2,95 triệu đồng/người. Đơn vị quảng bá rằng leader và porter đều là người bản địa, thông thạo địa hình, trẻ trung và năng động. Tuy nhiên, nhóm khách lại không được hỗ trợ đúng như cam kết, khiến trải nghiệm trekking trở thành một ký ức đáng sợ.

Sau khi trải nghiệm được chia sẻ, T.L. nhận ra nhiều nữ du khách khác từng gặp tình huống tương tự nhưng không dám lên tiếng. Vụ việc lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng leo núi, với nhiều bình luận cảnh báo người mới nên chọn tour uy tín và có quy trình bảo vệ khách hàng rõ ràng.

Phản hồi trước dư luận, T.B. Trekking đã đăng thông báo xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái của nhân sự, đồng thời cho biết đã chấm dứt hợp tác với hai người bị tố.

Đơn vị tour lên bài xin lỗi khách hàng. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cách xử lý của công ty tiếp tục gây tranh cãi. Người đại diện thừa nhận chỉ đưa ra quy định ứng xử với nhân viên “bằng lời nói”, không có văn bản hay hệ thống giám sát minh bạch. Ngoài ra, công ty chưa cung cấp bằng chứng cụ thể về việc sa thải như đã cam kết, khiến T.L. từ chối nhận hoàn tiền và yêu cầu công khai biện pháp xử lý.

Dù trải qua sự cố đáng sợ, T.L. vẫn không từ bỏ đam mê trekking. Nữ du khách rút ra bài học quan trọng: lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp, có hợp đồng rõ ràng, bảo hiểm đầy đủ và đội ngũ dẫn đoàn được đào tạo chuẩn mực là yếu tố tối quan trọng cho những hành trình chinh phục đỉnh cao.

Vụ việc Phu Sa Phìn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng leo núi, đặc biệt những du khách mới: nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ và trách nhiệm giải trình rõ ràng, những cam kết “miệng” từ phía công ty tổ chức tour rất dễ bị bỏ ngỏ, khiến người tham gia không được bảo vệ đúng mức trong những tình huống rủi ro trên núi.