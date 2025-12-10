Hà Nội

Du lịch

Nữ du khách tố bị leader quấy rối khi trekking Phu Sa Phìn

Du khách nữ tố bị người dẫn đoàn quấy rối, ôm và đòi hôn khi trekking Phu Sa Phìn. Vụ việc cảnh báo du khách cần chọn tour an toàn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của T.L. (sinh năm 1997, Đồng Nai) về trải nghiệm không tốt khi tham gia trekking đỉnh Phu Sa Phìn, cao nhất dãy Tà Xùa, Lào Cai, trong chuyến đi từ 21-23/11. Đây là lần đầu tiên nữ du khách chinh phục đường dài tại khu vực phía Bắc.

0d12114fb0263f786637-1274.jpg
Cô gái tố bị người dẫn tour ôm, đòi hôn khi đi trekking. Ảnh Chụp màn hình

Trong bài chia sẻ, T.L. tố cáo người dẫn đoàn (leader) và porter (người phụ trách khuân vác hành lý) có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền an toàn và tín nhiệm đối với khách hàng. “Người này cố tình tách tôi ra khỏi đoàn, liên tục sờ má, ôm và đòi hôn dù tôi đã tỏ ra khó chịu, thậm chí đe dọa sẽ dẫn tôi đi hướng khác nếu không nghe theo. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ biết kêu cứu với hy vọng nhóm phía trước nghe thấy”, T.L. nhớ lại.

Không chỉ leader, nữ du khách cho biết porter trong đoàn cũng ép các khách nữ uống rượu, gây ra tình huống căng thẳng: “Họ ép đến mức tôi bật khóc và được hai nam du khách khác giải cứu. Mình là con gái đi giữa rừng núi hoang vu nên không có nhu cầu uống chất kích thích để giữ tinh thần tỉnh táo”.

Chia sẻ với Znews, T.L. cho biết, cô mua gói chinh phục Phu Sa Phìn 3 ngày 2 đêm do T.B. Trekking tổ chức, với mức chi phí 2,95 triệu đồng/người. Đơn vị quảng bá rằng leader và porter đều là người bản địa, thông thạo địa hình, trẻ trung và năng động. Tuy nhiên, nhóm khách lại không được hỗ trợ đúng như cam kết, khiến trải nghiệm trekking trở thành một ký ức đáng sợ.

Sau khi trải nghiệm được chia sẻ, T.L. nhận ra nhiều nữ du khách khác từng gặp tình huống tương tự nhưng không dám lên tiếng. Vụ việc lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng leo núi, với nhiều bình luận cảnh báo người mới nên chọn tour uy tín và có quy trình bảo vệ khách hàng rõ ràng.

Phản hồi trước dư luận, T.B. Trekking đã đăng thông báo xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái của nhân sự, đồng thời cho biết đã chấm dứt hợp tác với hai người bị tố.

40625c150a7d8523dc6c.jpg
Đơn vị tour lên bài xin lỗi khách hàng. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cách xử lý của công ty tiếp tục gây tranh cãi. Người đại diện thừa nhận chỉ đưa ra quy định ứng xử với nhân viên “bằng lời nói”, không có văn bản hay hệ thống giám sát minh bạch. Ngoài ra, công ty chưa cung cấp bằng chứng cụ thể về việc sa thải như đã cam kết, khiến T.L. từ chối nhận hoàn tiền và yêu cầu công khai biện pháp xử lý.

Dù trải qua sự cố đáng sợ, T.L. vẫn không từ bỏ đam mê trekking. Nữ du khách rút ra bài học quan trọng: lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp, có hợp đồng rõ ràng, bảo hiểm đầy đủ và đội ngũ dẫn đoàn được đào tạo chuẩn mực là yếu tố tối quan trọng cho những hành trình chinh phục đỉnh cao.

Vụ việc Phu Sa Phìn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng leo núi, đặc biệt những du khách mới: nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ và trách nhiệm giải trình rõ ràng, những cam kết “miệng” từ phía công ty tổ chức tour rất dễ bị bỏ ngỏ, khiến người tham gia không được bảo vệ đúng mức trong những tình huống rủi ro trên núi.

Để chuyến đi vừa thú vị vừa an toàn, du khách cần lưu ý:

Chọn tour đáng tin cậy: Ưu tiên các đơn vị minh bạch, có quy định ứng xử rõ ràng và đội ngũ dẫn đoàn chuyên nghiệp.

Hợp đồng và bảo hiểm: Tour nên đi kèm hợp đồng chi tiết, có điều khoản bảo hiểm và cơ chế xử lý sự cố minh bạch.

Xác thực porter: Thông tin nhân thân của porter phải được công ty xác nhận, tránh ghép đội tự do không có giám sát.

Luôn đi cùng người quen: Tốt nhất là đi theo nhóm quen biết hoặc giữ liên lạc thường xuyên với đồng hành, hạn chế di chuyển một mình.

Giữ khoảng cách khi cần thiết: Nếu cảm thấy bị tiếp cận quá mức, nên di chuyển về nơi đông người và báo ngay cho trưởng nhóm hoặc tổng đài tour.

Tìm hiểu trước khi đi: Tham khảo kinh nghiệm từ cộng đồng leo núi uy tín, đọc đánh giá tour và chọn hướng dẫn viên đáng tin cậy.

Ưu tiên an toàn bản thân: Trong tình huống nguy hiểm, hãy bảo vệ bản thân trước hết, ghi lại bằng chứng nếu có thể và gọi ngay lực lượng cứu nạn địa phương.

Hiểu và áp dụng các nguyên tắc này giúp du khách tận hưởng trọn vẹn hành trình mà vẫn bảo vệ được an toàn cho bản thân.

Du lịch

Chinh phục Tây Côn Lĩnh hành trình đến đỉnh núi huyền thoại của Đông Bắc

Tây Côn Lĩnh được mệnh danh là “nóc nhà Đông Bắc” thu hút du khách mê trekking với hành trình 30 km, săn mây, ngắm ruộng bậc thang và hoa dại tuyệt đẹp.

tay-con-linh10.jpg
Tây Côn Lĩnh, mệnh danh “Nóc nhà của vùng Đông Bắc”, luôn là điểm đến mơ ước của những ai yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên hoang sơ.
tay-con-linh11.jpg
Sở hữu độ cao 2.419 mét, Tây Côn Lĩnh không cao bằng Fansipan, nhưng thử thách và cảnh quan nơi đây khiến nhiều người mê mẩn.
Du lịch

Bạch Mộc Lương Tử hút khách với biển mây và sắc đỏ rừng phong

Bạch Mộc Lương Tử mê hoặc du khách với biển mây trắng và rừng phong đỏ rực. Hành trình trekking thử thách, cảnh quan Tây Bắc hùng vĩ khó quên.

bach-moc-luong-tu5.jpg
Ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử (Kỳ Quan San) cao 3.046 m, tọa lạc trên ranh giới hai xã Sin Suối Hồ (Lai Châu) và Sàng Ma Sáo (Lào Cai), là điểm trekking nổi tiếng ở Tây Bắc. Ảnh Nguyễn Thu Hương
bach-moc-luong-tu4.jpg
Không chỉ thu hút bởi độ cao và thử thách, Bạch Mộc Lương Tử còn mê hoặc du khách bằng biển mây trắng xóa và những mảng rừng phong chuyển đỏ rực rỡ vào mùa giao thời. Ảnh Nguyễn Thu Hương
Du lịch

Cung trekking đẹp như mơ, ít người biết giữa núi rừng Lai Châu

Dù không cao nổi bật, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng vẫn là điểm trekking hoang sơ, thử thách cả những tay leo núi kỳ cựu.

chu-va1.jpg
Việt Nam có nhiều đỉnh núi cao như Putaleng, Tả Liên Sơn hay Bạch Mộc Lương Tử, nhưng Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng ở Lai Châu mang đến trải nghiệm khác biệt: không phải ở độ cao, mà là ở độ khó và sự can đảm để vượt qua thử thách. Cung đường này được các phượt thủ ví vui là “đi mê về sảng”.
chu-va.jpg
Điểm đặc biệt của Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng là tính hoang sơ, chưa bị thương mại hóa. Cung đường leo núi chưa được khai thác nhiều giúp du khách tận hưởng trọn vẹn không gian thiên nhiên yên bình, nơi chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối róc rách và gió núi rì rào.
