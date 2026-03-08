Hà Nội

Phát hiện bất ngờ về người Neanderthal và người hiện đại

Kho tri thức

Phát hiện bất ngờ về người Neanderthal và người hiện đại

Các chuyên gia cho hay người hiện đại và người Neanderthal đã giao phối với nhau. Thế nhưng, phần lớn là nam giới Neanderthal kết hôn với phụ nữ Homo sapiens.

Tâm Anh (TH)
Một nghiên cứu mới về bộ gene cổ đại và hiện đại cho thấy khi người Neanderthal và người hiện đại (Homo sapiens) lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, họ có xu hướng kết đôi giữa nam giới Neanderthal và nữ giới Homo sapiens. Khám phá này giúp giải thích tại sao người hiện đại có mức độ gene Neanderthal tương đối thấp và tại sao những gene đó được tìm thấy ở một số quần thể ngày nay mà không có ở những quần thể khác. Ảnh: Getty Images.
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Science, các chuyên gia cho hay đàn ông Neanderthal và phụ nữ loài người hiện đại đặc biệt có xu hướng giao phối với nhau. Điều này giúp cung cấp hiểu biết về quá trình tiến hóa bộ gene của người hiện đại. Ảnh: S.PLAILLY/E.DAYNES/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Trước đó, năm 2010, các nhà khoa học đã tái dựng bộ gene của người Neanderthal, Đây một công trình mang tính đột phá cho phép phân tích và làm rõ rằng loài này từng giao phối với người hiện đại. Phần lớn những người đang sống ngày nay đều mang trong mình một số mảnh ADN còn sót lại từ những "người anh em" tiến hóa cổ xưa của chúng ta. Ảnh: archaeologymag.com.
Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy hai nhóm đều có nguồn gốc từ một quần thể sống ở châu Phi cách đây vài triệu năm. Sau đó, họ dần tách ra, với người hiện đại về mặt giải phẫu tiến hóa tại châu Phi trong khi người Neanderthal di cư khắp lục địa Á - Âu. Ảnh: mauritius images GmbH / Alamy Stock Photo.
Tuy nhiên, trong suốt hàng trăm ngàn năm, các làn sóng di cư của con người đã dẫn đến sự lai tạp giữa hai nhóm. Dù vậy, con người hầu như không có hoặc có rất ít ADN Neanderthal trên nhiễm sắc thể X - một trong hai nhiễm sắc thể quyết định giới tính của phôi thai. Điều này được cho là hệ quả của quá trình chọn lọc tự nhiên. Ảnh: DEA Picture Library/De Agostini/Getty Images.
Nghiên cứu mới công bố của các nhà di truyền học tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho thấy hiện tượng này có nguồn gốc xã hội nhiều hơn. Đây là kết quả của "những sở thích giao phối tồn tại lâu dài". Ảnh: The Natural History Museum, London.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích ADN của người hiện đại được lưu giữ trong bộ gene của người Neanderthal và phát hiện sự hiện diện dồi dào trên nhiễm sắc thể X, hoàn toàn trái ngược với tình trạng ở người hiện đại. Ảnh: popsci.com.
Kết quả nghiên cứu giúp các chuyên gia loại trừ khả năng sự sinh sản giữa hai loài là không tương thích về mặt sinh học. Thay vào đó, dòng chảy gene "chủ yếu diễn ra giữa đàn ông Neanderthal và phụ nữ người hiện đại về mặt giải phẫu". Ảnh: Joe McNally/Getty Images.
Do phụ nữ có 2 nhiễm sắc thể X trong khi nam giới chỉ có một giúp phép tính trở nên hợp lý: nếu đàn ông Neanderthal và phụ nữ người hiện đại giao phối với nhau, sẽ có nhiều nhiễm sắc thể X của Neanderthal đi vào vốn gene của người hiện đại hơn và ngược lại. Ảnh: Tyler B. Tretsven.
Các nhà nghiên cứu cho biết hiện tượng di cư thiên lệch theo giới tính cũng có thể cung cấp manh mối. Đến nay, họ chưa thể xác định nam giới Neanderthal và phụ nữ người hiện đại giao phối do tự nguyện hay do bạo lực hoặc ép buộc. Họ hy vọng những phân tích sâu hơn sẽ giúp tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Ảnh: NBC.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
#người Neanderthal #người hiện đại #loài người #Neanderthal #di truyền #tiến hóa

