Khai quật nghĩa trang La Mã cổ đại, hé lộ tập tục chôn cất kỳ lạ

Kho tri thức

Khai quật nghĩa trang La Mã cổ đại, hé lộ tập tục chôn cất kỳ lạ

Các nhà khảo cổ khai quật nghĩa trang La Mã, phát hiện các hình thức mai táng và đồ tùy táng độc đáo, mở ra hiểu biết mới về tập quán cổ đại.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Oxford Cotswold Archaeology (OCA) đã hoàn thành một trong những cuộc khai quật nghĩa trang La Mã lớn nhất ở Anh, việc nghiên cứu nó cung cấp bằng chứng độc đáo về các nghi thức mai táng dọc theo vùng ngoại ô phía Bắc của Đế chế La Mã. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Địa điểm này gắn liền với pháo đài và khu định cư La Mã tại Brougham, đã được khảo sát như một phần của Dự án xuyên Pennine phía Bắc A66. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Ở nghiên cứu mới nhất, các chuyên gia đã khai quật được hàng trăm ngôi mộ, bao gồm cả các hình thức chôn cất và hỏa táng. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Trong đó hình thức hỏa táng phổ biến hơn cả với các hố tro và địa điểm đặt giàn hỏa táng. Hài cốt sau khi hỏa táng được đặt trực tiếp xuống đất, hoặc được được chôn cất trong các bình gốm, hộp gỗ hoặc quan tài lót đá. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Một số lễ hỏa táng diễn ra tại nghĩa trang này, trong khi những lễ khác được trang bị đầy đủ đồ tùy táng, bao gồm đồ gốm, bình thủy tinh, đồ đồng, đồ trang sức, và đôi khi cả các thiết bị và vũ khí quân sự. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Phương pháp khai quật từng ngôi mộ cho thấy sự mong manh và phức tạp của các di vật. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Phân tích khảo cổ học xương đã cho phép các nhà nghiên cứu xác định tuổi tác, giới tính và bằng chứng bệnh tật ở một số cá thể, trong khi sự hiện diện của kim loại và thủy tinh bị cháy cho thấy các vật dụng được đặt trên giàn hỏa táng cùng với người đã khuất. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
