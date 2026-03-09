Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Di tích cổ tại Tây Tạng hé lộ đời sống của người tiền sử quanh hồ Mapu Tsho

Kho tri thức

Di tích cổ tại Tây Tạng hé lộ đời sống của người tiền sử quanh hồ Mapu Tsho

Khám phá gần đây hé lộ những thông tin thú vị về cư dân cổ đại sinh sống dọc theo hồ Mapu Tsho ở huyện Kangmar, thành phố Shigatse, Tây Tạng.

Thiên Đăng (Theo chinadaily)
Theo Viện Bảo tồn Di tích Văn hóa Tây Tạng, khu di tích Mapu Tsho được xác định là khu vực ven hồ Thời Kỳ Đồ Đá Mới sớm nhất ở trung tâm cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, có độ cao lớn nhất 4.400 mét và thời gian tồn tại lâu nhất. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Theo Viện Bảo tồn Di tích Văn hóa Tây Tạng, khu di tích Mapu Tsho được xác định là khu vực ven hồ Thời Kỳ Đồ Đá Mới sớm nhất ở trung tâm cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, có độ cao lớn nhất 4.400 mét và thời gian tồn tại lâu nhất. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Vào năm 2017, di tích lịch sử Mapu Tsho được người dân địa phương phát hiện trong một dự án xây dựng đường. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Vào năm 2017, di tích lịch sử Mapu Tsho được người dân địa phương phát hiện trong một dự án xây dựng đường. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Người ta thường tin rằng, người Tây Tạng sống ở vùng cao nguyên không ưa ăn cá. Nhưng mọi chuyện có thể khác đi cách đây hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Người ta thường tin rằng, người Tây Tạng sống ở vùng cao nguyên không ưa ăn cá. Nhưng mọi chuyện có thể khác đi cách đây hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Theo đó, một phát hiện khảo cổ gần đây tại hồ Mapu Tsho ở huyện Kangmar, thành phố Shigatse, Tây Tạng cho thấy rằng, con người sống cách đây khoảng 4.000 năm trước đã dựa vào nguồn cá từ hồ để sinh tồn và phát triển trong môi trường vùng núi cao khắc nghiệt. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Theo đó, một phát hiện khảo cổ gần đây tại hồ Mapu Tsho ở huyện Kangmar, thành phố Shigatse, Tây Tạng cho thấy rằng, con người sống cách đây khoảng 4.000 năm trước đã dựa vào nguồn cá từ hồ để sinh tồn và phát triển trong môi trường vùng núi cao khắc nghiệt. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Phát hiện quan trọng này đã lật đổ những quan niệm lâu đời về chế độ ăn uống ở vùng cao, chứng minh rằng, con người thời tiền sử rất tháo vát trong việc tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có của hồ. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Phát hiện quan trọng này đã lật đổ những quan niệm lâu đời về chế độ ăn uống ở vùng cao, chứng minh rằng, con người thời tiền sử rất tháo vát trong việc tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có của hồ. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực khai quật khảo cổ học có diện tích 1.650 mét vuông, với hơn 60 ngôi mộ cổ được khai quật, cũng như hơn 40 hố tro, hố cột, lò sưởi, công trình bằng đá và các di tích khác. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực khai quật khảo cổ học có diện tích 1.650 mét vuông, với hơn 60 ngôi mộ cổ được khai quật, cũng như hơn 40 hố tro, hố cột, lò sưởi, công trình bằng đá và các di tích khác. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Khi nhóm nghiên cứu đa ngành tiến hành khảo sát hồ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các mảnh gốm và xương động vật tại địa điểm này. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Khi nhóm nghiên cứu đa ngành tiến hành khảo sát hồ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các mảnh gốm và xương động vật tại địa điểm này. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
Thiên Đăng (Theo chinadaily)
#Địa điểm #vùng cao #Tây Tạng #di tích cổ #hồ Mapu Tsho #khảo cổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT