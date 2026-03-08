Hà Nội

Kho tri thức

Phát hiện đầu tượng nghi lễ cổ đại ở Amazon

Phát hiện các đầu tượng nghi lễ cổ đại và 200 công trình kiến ​​trúc ở vùng Amazon của Peru, chúng ẩn chứa nhiều bí ẩn thú vị.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Địa điểm Ollape thuộc quận La Jalca, khu vực từng là nơi sinh sống của người Chachapoyas, còn được gọi là "Chiến binh của những đám mây", những người sống từ năm 900 đến năm 1.450 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Pablo Solis.
Nổi tiếng với kiến ​​trúc đá và những pháo đài trong rừng mây, người Chachapoya đã sinh sống ở vùng núi cao Andes thuộc Amazon trước khi người Inca bành trướng. Ảnh: @Pablo Solis.
Giờ đây, các nhà khảo cổ học tại vùng Amazon của Peru đã phát hiện ra các đầu tượng nghi lễ cổ đại, hai đầu chùy đá cổ, cùng với hơn 200 công trình kiến ​​trúc cổ và một bức phù điêu hình zigzag quý hiếm. Ảnh: @Pablo Solis.
Những chiếc đầu dùi cui được chế tác tinh xảo được cho là có ý nghĩa nghi lễ, có thể liên quan đến các nghi thức hoặc biểu tượng thể hiện quyền lực. Ảnh: @Pablo Solis.
Còn bức phù điêu chạm khắc hình zigzag tinh xảo này là công trình đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy ở khu vực Amazon. Ảnh: @Pablo Solis.
Quy mô và mật độ dày đặc của hơn 200 công trình cho thấy, Ollape từng đóng vai trò vừa là trung tâm nghi lễ vừa là trung tâm dân cư, hỗ trợ một lượng dân cư đáng kể tham gia vào đời sống tôn giáo, hành chính và sinh hoạt gia đình. Ảnh: @Pablo Solis.
Nhà khảo cổ học trưởng Pablo Solis cho biết, phát hiện này mang đến cái nhìn quan trọng về một xã hội mà các truyền thống văn hóa của người Chachapoyas phần lớn vẫn chưa được ghi chép lại. Ảnh: @Pablo Solis.
Xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
