Cung trekking đẹp như mơ, ít người biết giữa núi rừng Lai Châu

Dù không cao nổi bật, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng vẫn là điểm trekking hoang sơ, thử thách cả những tay leo núi kỳ cựu.
Sau gần một thập kỷ bị phàn nàn vì dễ bẩn và nhanh xuống cấp, Microsoft bắt đầu loại bỏ Alcantara khỏi nhiều dòng Surface.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/12, Bọ Cạp may mắn bủa vây, nắm bắt tốt sẽ đạt thành tích lớn. Sư Tử tài lộc cũng tốt, cải thiện rõ rệt.
Mới đây, nàng hot girl gen Z Mai Hương đã 'đốt mắt' người hâm mộ khi khoe loạt ảnh street style cực chất trong chuyến du lịch tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 8 phiên bản mới đã chính thức mở bày bán ở thị trường Trung Quốc với giá từ 215.000-275.000 Nhân dân tệ (khoảng 752-962 triệu đồng).
Căn hộ cao cấp tại quận 1 (cũ) của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng nằm trong một khu phức hợp hiện đại, có đầy đủ tiện ích phục vụ mọi nhu cầu của gia đình.
LingGuang, trợ lý AI đa mô hình của Ant Group, tạo app trong 30 giây, đạt 2 triệu lượt tải.
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Suzy đắt show đóng phim, sự kiện, quảng cáo. Cô từng hẹn hò 2 mỹ nam Hàn Quốc: Lee Minho và Lee Dong Wook.
Vườn cam rốn lồi Mộc Châu mùa chín vàng thu hút du khách check-in, hái cam tươi và tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình, sống ảo cực “hot”.
Năm 2026 được dự báo là thời điểm vận may bùng phát mạnh mẽ với một con giáp đứng đầu về tài lộc, liên tục đón cơ hội vàng và bước vào giai đoạn thịnh vượng.
Với mái tóc vàng óng ả được tạo kiểu sóng lơi cùng gương mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn, Xoài Non được ví như nàng búp bê sống đầy cuốn hút trong bộ ảnh mới.
3 con giáp này chuẩn bị đón nhận vận may về tài lộc, sự nghiệp và tình cảm trong thời gian tới, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.
Viên ngọc của một công tước Thời Trung cổ được khai quật từ hào nước, mang đến cái nhìn sâu sắc mới mẻ về văn hóa quý tộc thời Trung cổ và lối sống xa xỉ.
Bia tưởng niệm "lãnh chúa lớn tuổi" của người Maya được tìm thấy ở Yucatán, Mexico, nó được sử dụng cho các mục đích nghi lễ cộng đồng.
Sống vào cuối kỷ Permi, Scutosaurus gây ấn tượng với bộ giáp xương dày và dáng hình vững chãi, phản ánh một thế giới tiền sử kỳ dị trước thời khủng long.
Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, OPPO K15 Turbo Pro chạy Snapdragon 8 Gen 5 và được trang bị quạt tản nhiệt chủ động dạng mini.
Dù Kia Telluride 2027 chỉ vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2025, các bản dựng kỹ thuật số đã nhanh chóng xuất hiện để "kích thích" của người dùng.
Hôm nay, ngày 1/12/2025, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt Mitsubishi Destinator 2026 hoàn toàn mới, thêm lựa chọn SUV 7 chỗ cho khách hàng gia đình.
Vẫn có thân xe gợi nhớ về các dòng scooter cổ điển như Vespa hay Lambretta, nhưng SYM Fiddle nay đã có thiết kế hoàn toàn mới và công nghệ cập nhật.
Mới đây, TikToker Lê Thụy gây bất ngờ khi xuất hiện trên sóng Bạn Muốn Hẹn Hò - phá chuỗi 25 năm độc thân nên chẳng ngại bay từ Nhật về Việt Nam.
MC Khánh Vy gây chú ý khi xuất hiện tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV với nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái sang trọng.