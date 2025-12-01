Hà Nội

Cung trekking đẹp như mơ, ít người biết giữa núi rừng Lai Châu

Du lịch

Cung trekking đẹp như mơ, ít người biết giữa núi rừng Lai Châu

Dù không cao nổi bật, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng vẫn là điểm trekking hoang sơ, thử thách cả những tay leo núi kỳ cựu.

Vân Giang/ Ảnh Huyen Anh
Việt Nam có nhiều đỉnh núi cao như Putaleng, Tả Liên Sơn hay Bạch Mộc Lương Tử, nhưng Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng ở Lai Châu mang đến trải nghiệm khác biệt: không phải ở độ cao, mà là ở độ khó và sự can đảm để vượt qua thử thách. Cung đường này được các phượt thủ ví vui là “đi mê về sảng”.
Điểm đặc biệt của Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng là tính hoang sơ, chưa bị thương mại hóa. Cung đường leo núi chưa được khai thác nhiều giúp du khách tận hưởng trọn vẹn không gian thiên nhiên yên bình, nơi chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối róc rách và gió núi rì rào.
Các đoạn đường lên đỉnh Chu Va 12 nổi bật với địa hình khác dốc, nhiều nơi trơn trượt, đòi hỏi người đi phải có kinh nghiệm, thể lực tốt và kỹ năng sinh tồn cơ bản.
Khi chinh phục đỉnh Chu Va 12, du khách được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên bốn phía bao la. Tầm nhìn mở ra đỉnh Fansipan hùng vĩ, dãy Ngũ Chỉ Sơn, Lảo Thẩn, Bạch Mộc, Nhìu Cồ San, Putaleng và Tả Liên, tạo nên bức tranh núi rừng hùng vĩ nhưng vẫn thơ mộng. Mây trôi lững lờ qua khe núi, ánh bình minh chiếu rọi những đám mây, khung cảnh như một bức thủy mặc sống động giữa đời thực.
Sau khi vượt Chu Va 12, các đoàn thường tiếp tục hành trình sang Can Chua Thìa Sảng, đi qua đoạn “sống lưng khủng long” với hẻm núi sâu bên dưới. Đây là thử thách không nhỏ đối với những người sợ độ cao, nhưng phần thưởng là cảnh hoàng hôn và bình minh lãng mạn trên chóp núi.
Để đảm bảo an toàn, du khách khi chinh phục hai cung đường này nên chuẩn bị đầy đủ trang bị cơ bản như giày leo núi, găng tay bảo hộ, mũ đội đầu, lều, túi ngủ, cùng nước uống vì nguồn nước tự nhiên tại đây khan hiếm. Ngoài ra, nhiều nhóm vẫn thuê porter địa phương để dẫn đường, hỗ trợ nấu ăn và đảm bảo an toàn cho cả đoàn.
Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng không dành cho những người mới bắt đầu hay có thể lực yếu.
Tuy nhiên, đối với trekker dày dạn kinh nghiệm, đây là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm cung đường hoang sơ, thử thách kỹ năng và chiêm ngưỡng cảnh núi rừng Lai Châu hùng vĩ mà ít nơi nào có được.
Với vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình cùng thử thách vừa sức, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những chuyến trekking tìm sự khác biệt, tránh xa sự đông đúc, nhộn nhịp của các cung leo núi “quốc dân”.
Vân Giang/ Ảnh Huyen Anh
