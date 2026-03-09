Hà Nội

Tận mục hình khắc thần mặt trời trên đá

Kho tri thức

Các chuyên gia chạy đua với thời gian để cứu những hình khắc bí ẩn trên đá.

Thiên Đăng (Theo chinadaily)
Dưới cái nắng gay gắt, Xu Xiaolong và các đồng nghiệp lội bộ qua những bãi cỏ hoang dại ở sa mạc Gobi, rà soát những sườn đồi đá của núi Helan ở Ngân Xuyên, Tây Bắc Trung Quốc, để tìm kiếm những hình khắc cổ. Ảnh: @Xinhua.
Khi phát hiện một hoa văn trên tảng đá, nhóm nghiên cứu ngay lập tức chụp ảnh và ghi lại vị trí của nó. Ảnh: @Xinhua.
Xu Xiaolong, 36 tuổi, người làm việc với ban quản lý nghệ thuật khắc đá núi Helan của thành phố, giải thích rằng công việc này đặt nền tảng cho các nỗ lực lưu trữ kỹ thuật số và bảo vệ di tích khảo cổ sau này. Ảnh: @Xinhua.
Dãy núi Helan trải dài 250 km là nơi có hơn 20.000 hình khắc đá cổ được tạo ra bởi những cư dân thời kỳ đồ đá cũ, họ sử dụng công cụ kim loại hoặc chất tạo màu khoáng để tạo nên. Ảnh: @Xinhua.
Có niên đại khoảng 10.000 năm, các hình khắc mô tả nhiều chủ đề đa dạng, từ hình ảnh thiên nhiên như khuôn mặt người, động vật và dấu tay, đến những cảnh sinh hoạt cổ xưa như chăn nuôi, săn bắn và nghi lễ, gây ấn tượng nhất là hình khắc vị thần mặt trời. Ảnh: @Xinhua.
Trong số các hình khắc, có một hình gồm hai dấu tay - một lớn và một nhỏ. "Dấu tay có thể tượng trưng cho 'tôi' và 'bạn', được khắc vào đá để niêm phong một thỏa thuận", ông Xu Xiaolong cho biết. Ảnh: @Xinhua.
"Chúng tôi cho rằng chính các thủ lĩnh bộ lạc hoặc pháp sư đã thiết kế ra những họa tiết này, những người khác có thể đã khắc và làm sâu thêm các đường rãnh trong những thế kỷ sau đó như một cách thể hiện niềm tin", Xu Xiaolong nói thêm. Ảnh: @Xinhua.
Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#hình khắc #thần mặt trời #ngọn núi #hình ảnh #hình khắc cổ #sa mạc Gobi

