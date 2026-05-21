Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh đối mặt án gì vụ ma túy?

Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật), Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc VMusic) mới đây bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Long Nhật khai tổ chức sử dụng ma túy đá cùng người giúp việc và một người em đến chơi. Nam ca sĩ thừa nhận việc chuyển tiền nhờ người mua hàng và cùng những người này sử dụng ngay trong nhà mình suốt nhiều ngày. Ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng thừa nhận mình sử dụng ma túy đá.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt trong đường dây ma túy khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó, liên tục là các ca sĩ, nghệ sĩ bị xử lý do dính dáng đến ma túy. Điều đáng nói Long Nhật là ca sĩ nổi tiếng từ lâu, có đời sống kinh tế rất giàu có.

Hai nam ca sĩ trên bị bắt giữ trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Kết quả phá án bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 74 đối tượng. Trong đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Theo luật sư Cường, nghệ sĩ, ca sĩ là nghề nghiệp đặc biệt, đặc thù trong xã hội. Những người này thường có lối sống phóng túng, tự do và nhiều cảm xúc. Nghề nghiệp cũng đòi hỏi những người nghệ sĩ phải có cảm xúc để sáng tác, phải thăng hoa thì mới hoạt động nghề nghiệp tốt.

Đa phần các nghệ sĩ tìm cảm hứng từ đời thực, từ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, cảm xúc thăng hoa từ những giá trị tích cực của cuộc sống, bên cạnh đó vẫn có những nghệ sĩ tìm đến chất cấm để được thăng hoa, để được chiều chuộng cảm xúc, đó là một trong những lý do khiến cho giới nghệ sĩ dễ bị sa ngã hơn những người khác.

Ngoài ra mối quan hệ, giao lưu của các nghệ sĩ cũng hay tiếp xúc với những người “ăn chơi”, “hưởng lạc”, khi những người có điều kiện, sống buông thả, họ tìm đến với những nghệ sĩ là vào những thời điểm họ phê pha, thậm chí sử dụng ma túy, trong những quán bar, vũ trường, quán karaoke, phòng nhạc hoặc những nơi riêng tư nhưng có hát phải có nhạc nên những nghệ sĩ, ca sĩ thường xuyên tiếp xúc với môi trường nhiều cám dỗ về ma túy.

Các chất ma túy tổng hợp như Ketamine, Methamphetamine, MDMA... thường sử dụng tập thể, có nhạc, có đèn, có người múa hát nên họ hay tìm đến nơi có ca sĩ phải nghệ sĩ hoặc lôi kéo những người này tham gia.

Ngoài ra, nghệ sĩ thường hoạt động về đêm, cần nhiều sức khỏe và sự tỉnh táo nên không ít người đã lựa chọn cách sử dụng ma túy để phục vụ cho công việc. Môi trường phức tạp, cám dỗ, đặc điểm nghề nghiệp dễ khiến những người nghệ sĩ sa ngã. Nếu không có bản lĩnh, không biết giữ mình, không tỉnh táo trước mối quan hệ thì rất dễ sa vào ma túy. Không ít những nghệ sĩ, những ca sĩ thành danh, nổi tiếng rồi nhưng vẫn không giữ được bản thân mình cho thấy đây là môi trường khá phức tạp, đòi hỏi phải đề cao đạo đức, em hiểu pháp luật, sống có kỷ luật, có ý thức xã hội và biết tôn trọng pháp luật thì mới giữ được mình.

Đặc biệt là với những ca sĩ nghệ sĩ không được đào tạo bài bản, môi trường nhiều cám dỗ, thiếu định hướng thì rất dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy.

Dưới góc độ pháp lý, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác. Người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là tạo các điều kiện để người khác sử dụng ma túy, để đưa ma túy vào cơ thể người khác. Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất đa dạng như cung cấp ma túy, bố trí địa điểm, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo người khác đến sử dụng, pha trộn, cung cấp các vật dụng cho việc sử dụng trái phép chất ma túy... với đặc điểm loại ma túy tổng hợp, nhiều người cùng sử dụng thì mỗi người tham gia một khâu, một thao tác để cùng nhau sử dụng thì đều được xác định là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang xác định 2 ca sĩ này có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã khởi tố và bắt tạm giam về tội danh được quy định tại điều 255 bộ luật hình sự. Với hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, phạm tội tổ chức cho từ 2 người sử dụng trái phép chất ma túy trở lên, người thực hiện hành vi này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt thấp nhất là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

“Trong bối cảnh đấu tranh phòng chống ma túy quyết liệt như giai đoạn hiện nay thể hình phạt với người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là rất nghiêm khắc, những người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời là người sử dụng ma túy còn có nguy cơ trở thành con nghiện, cơ hội cai nghiện để dứt điểm về ma túy là không đơn giản. Bởi vậy, chỉ vì lối sống buông thả, ý thức coi thường pháp luật, không biết làm chủ bản thân mà nhiều người đã đánh mất tất cả, đánh mất tự do, mất đi sự tôn trọng yêu mến của người hâm mộ và khiến tương lai phía trước càng trở nên mờ mịt”, luật sư Cường nêu ý kiến.

