Nữ ‘đạo chích’ cuỗm chiếc ví của gia chủ trong đám cưới

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an xã Bảo Đài vừa bắt giữ đối tượng Trương Thị Huyền (sinh năm 2002) trú tại thôn Đìa, xã Yên Thế (Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trương Thị Huyền tại cơ quan Công an.

Trước đó, trong quá trình tổ chức đám cưới tại gia đình anh Nguyễn Mạnh Dũng (sinh năm 1996, trú tại thôn Dĩnh Bạn, xã Bảo Đài), gia chủ phát hiện bị mất 1 chiếc ví da, bên trong có 3,5 triệu đồng, 7.500 tiền Đài tệ cùng một số giấy tờ tùy thân, tổng trị giá tài sản khoảng 9,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Đài nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập thông tin và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bảo Đài đã xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Trương Thị Huyền. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tang vật đã được thu hồi.

Hiện Công an xã Bảo Đài đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

