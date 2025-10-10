Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Nữ dancer 'đốt cháy' mạng xã hội khi hóa thân thành cô thư ký nóng bỏng

Với concept hóa thân thành cô thư ký trong bộ ảnh mới, nữ dancer Tammy khoe trọn đường cong nóng bỏng khiến người nhìn không thể rời mắt.

Trầm Phương
Được biết đến là một nữ dancer tài năng, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70 cùng số đo ba vòng ấn tượng, Tammy (tên thật Nguyễn Minh Thu) luôn biết cách khiến mình nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, nữ dancer sinh năm 1992 này lại một lần nữa "đốt cháy" mạng xã hội bằng một concept mới mẻ khi hóa thân thành cô thư ký nóng bỏng và quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Tammy chọn tông màu trắng - đen cổ điển nhưng không kém phần quyến rũ. Cô diện áo sơ mi trắng crop top tay dài kết hợp cùng chân váy đen siêu ngắn, cùng với đôi tất da chân đen mỏng và giày cao gót mũi nhọn. (Ảnh: IGNV)
Nữ dancer không quên điểm xuyết thêm cặp kính gọng đen tri thức, tạo nên sự tương phản thú vị giữa vẻ ngoài nghiêm túc và sự gợi cảm toát ra từ vóc dáng. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc đen dài thẳng mượt và thần thái lạnh lùng, cô nàng biến không gian văn phòng trở thành sàn diễn cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Ở bộ ảnh khác, Tammy chuyển sang hình ảnh trưởng thành và táo bạo hơn. Cô nàng khoe trọn đường cong nóng bỏng trong chiếc đầm bodycon cúp ngực màu đen chất liệu len tăm hoặc thun gân ôm sát. (Ảnh: IGNV)
Vẫn là đôi tất da chân đen và kính mắt tri thức, nhưng chiếc đầm không dây cùng với độ ngắn tối đa đã phô diễn tối đa lợi thế hình thể của Tammy. (Ảnh: IGNV)
Dù là khoảnh khắc ngồi trên bàn làm việc, nằm tạo dáng trên thảm xanh hay tương tác với máy photocopy, nữ dancer đều toát lên một vẻ đẹp tự tin, phóng khoáng và cực kỳ cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, bộ móng tay sắc nhọn càng làm tăng thêm vẻ cá tính và "đáng gờm" của cô thư ký này. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh của cô nàng đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Nữ dancer đã thể hiện mình không chỉ là một vũ công tài năng mà còn có sự linh hoạt, biến hóa trong phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
#Tammy #nữ dancer #cô thư ký #hình ảnh nóng bỏng #bộ ảnh mới #dancer rap việt

