'Nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi giàu có ra sao?

Cộng đồng trẻ

'Nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi giàu có ra sao?

'Nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi lần đầu chia sẻ về khoản chi lớn sau khi gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp.

Thiên Anh
Trong buổi chia sẻ mới đây, 'nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi lần đầu tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt với anh trai cùng hành trình nỗ lực để đền đáp tình cảm gia đình.
Trong buổi chia sẻ mới đây, 'nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi lần đầu tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt với anh trai cùng hành trình nỗ lực để đền đáp tình cảm gia đình.
Khi được hỏi về phản ứng của người thân trước thành công của mình, Kwon Eun Bi mỉm cười nói: "Họ tự hào lắm, dù tôi đã bảo đừng làm vậy nữa, nhưng giờ thì họ vui đến mức không giấu được". Nữ ca sĩ cho biết anh trai đã kết hôn không lâu trước đây, và toàn bộ chi phí cho lễ cưới là do cô chi trả.
Khi được hỏi về phản ứng của người thân trước thành công của mình, Kwon Eun Bi mỉm cười nói: “Họ tự hào lắm, dù tôi đã bảo đừng làm vậy nữa, nhưng giờ thì họ vui đến mức không giấu được”. Nữ ca sĩ cho biết anh trai đã kết hôn không lâu trước đây, và toàn bộ chi phí cho lễ cưới là do cô chi trả.
Kwon Eun Bi kể lại, khi còn nhỏ cô từng mơ ước được theo học trường nghệ thuật, nhưng việc học tại đó cần khoản phí không nhỏ bao gồm cả tiền học và luyện thi.
Kwon Eun Bi kể lại, khi còn nhỏ cô từng mơ ước được theo học trường nghệ thuật, nhưng việc học tại đó cần khoản phí không nhỏ bao gồm cả tiền học và luyện thi.
Cha mẹ Kwon Eun Bi khi ấy vì lo lắng về tài chính nên không ủng hộ. Vào thời điểm đó, anh trai đang học trung học đã âm thầm góp một phần tiền học thêm cho cô, giấu bố mẹ để giúp em gái theo đuổi ước mơ.
Cha mẹ Kwon Eun Bi khi ấy vì lo lắng về tài chính nên không ủng hộ. Vào thời điểm đó, anh trai đang học trung học đã âm thầm góp một phần tiền học thêm cho cô, giấu bố mẹ để giúp em gái theo đuổi ước mơ.
Nhiều năm sau, khi đã là một nghệ sĩ được đông đảo yêu mến, Kwon Eun Bi đã thực hiện lời hứa năm xưa bằng cách chi trả toàn bộ chi phí đám cưới cho anh.
Nhiều năm sau, khi đã là một nghệ sĩ được đông đảo yêu mến, Kwon Eun Bi đã thực hiện lời hứa năm xưa bằng cách chi trả toàn bộ chi phí đám cưới cho anh.
Kwon Eun Bi khá bận rộn với lịch trình biểu diễn dày đặc.
Kwon Eun Bi khá bận rộn với lịch trình biểu diễn dày đặc.
Kwon Eun Bi từng khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi gây "bùng nổ" tại lễ hội âm nhạc Waterbomb. Nữ ca sĩ thừa nhận sự kiện này là cột mốc lớn giúp danh tiếng và thu nhập của cô tăng mạnh.
Kwon Eun Bi từng khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi gây “bùng nổ” tại lễ hội âm nhạc Waterbomb. Nữ ca sĩ thừa nhận sự kiện này là cột mốc lớn giúp danh tiếng và thu nhập của cô tăng mạnh.
Nhờ thành công trong âm nhạc và khả năng đầu tư "mát tay", Kwon Eun Bi hiện đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.
Nhờ thành công trong âm nhạc và khả năng đầu tư "mát tay", Kwon Eun Bi hiện đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.
Nữ ca sĩ tiết lộ mình đã mua một tòa nhà trị giá khoảng 2,4 tỷ won (tương đương 42 tỷ đồng) tại khu Seongdong-gu – một trong những quận sầm uất bậc nhất Seoul.
Nữ ca sĩ tiết lộ mình đã mua một tòa nhà trị giá khoảng 2,4 tỷ won (tương đương 42 tỷ đồng) tại khu Seongdong-gu – một trong những quận sầm uất bậc nhất Seoul.
Kwon Eun Bi ưa chuộng phong cách thời trang gợi cảm. Ảnh: IGNV
Kwon Eun Bi ưa chuộng phong cách thời trang gợi cảm. Ảnh: IGNV
Thiên Anh
