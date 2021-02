Sòng bạc cũ của ông Trump từng “xịn” thế nào và vì sao sớm đóng cửa?

Ông Donald Trump đầu tư xây dựng và khai trương tổ hợp khách sạn và sòng bạc Trump Plaza vào năm 1984. Ở thời điểm đó, Trump Plaza là sòng bạc thứ 10 của thành phố Atlantic thuộc bang New Jersey. Ảnh: AP. Đây là khu phức hợp giải trí đầu tiên trong số 3 khu phức hợp giải trí do ông Trump sở hữu và điều hành ở thành phố Atlantic. Ảnh: Getty. Theo Independent, Trump Plaza có sòng bạc rộng 5.574 mét vuông, với hơn 600 phòng khách sạn phía trên khu casino. Ảnh: Getty. Sòng bạc cũ của ông Trump từng có thời là sòng bạc thành công nhất tại thành phố Atlantic. Ảnh: AP. Tổ hợp Trump Plaza khi đó trở thành nơi địa điểm lui tới yêu thích của nhiều người nổi tiếng như diễn viên Jack Nicholson, ca sĩ Mick Jagger hay nữ minh tinh Oprah Winfrey. Ảnh: Wikipedia. Tòa nhà cũng trở thành nơi tổ chức các buổi biểu diễn của những người nổi tiếng, các buổi hòa nhạc và các trận đấu như WrestleMania IV và WrestleMania V năm 1988 và 1989. Ảnh: AP. Bernie Dillon, người quản lý sự kiện của sòng bạc từ năm 1984 đến năm 1991, từng nói với Associated Press rằng: "Cách chúng tôi đưa Trump Plaza và thành phố Atlantic lên bản đồ toàn thế giới thực sự đáng kinh ngạc". Ảnh: Getty. Sòng bạc thậm chí còn xuất hiện trong bộ phim “Ocean’s Eleven”. Nhưng qua thời gian, Trump Plaza lại trở thành sòng bạc hoạt động kém nhất trong thành phố, với khoản nợ lên tới hơn 500 triệu đô la (360 triệu bảng Anh) vào đầu những năm 1990. Ảnh: Wikimedia Commons. Ông Trump đã dừng sở hữu tòa nhà vào năm 2009, song khu tổ hợp khách sạn và sòng bạc này vẫn giữ thương hiệu đã trở nên nổi tiếng của ông. Tới năm 2014, Trump Plaza đóng cửa và rơi vào tình trạng hư hại. Ảnh: AP. Khi đóng cửa, Trump Plaza là sòng bạc hoạt động kém hiệu suất nhất ở thành phố Atlantic. Tòa nhà thuộc sở hữu của tỷ phú Carl Icahn từ năm 2016. Ảnh: Reuters. Vào khoảng 9h sáng 17/2/2021, tổ hợp khách sạn và casino Trump Plaza đã bị phá dỡ chóng vánh bằng thuốc nổ. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2020: Ông Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

