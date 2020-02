Nhìn lại 3 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong 3 năm cầm quyền vừa qua, Tổng thống Trump đã ký nhiều sắc lệnh và đưa ra những quyết định khiến cả thế giới bất ngờ. Ảnh: Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Battle Creek, Michigan, ngày 18/12/2019, cùng ngày Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông. (Nguồn ảnh: Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp song phương bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, ngày 25/9/2019. Cuối tháng 6/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Lời mời gặp ông Kim được ông Trump đưa ra thông qua một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter cá nhân hôm 29/6. Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến quốc gia Đông Á này. Ông chủ Nhà Trắng cầm bản đồ cho thấy đường đi của bão Dorian trong cuộc họp về bão tại Phòng Bầu Dục ngày 4/9/2019. Bức ảnh chụp Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tới dự sự kiện "Salute to America" mừng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington ngày 4/7/2019. Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo dõi màn trình diễn trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày đổ bộ D-Day ở Normandy, Pháp, ngày 6/6/2019. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một trong số những sự kiện chính trị nổi bật nhất trong năm 2019. Hội nghị bắt đầu bằng cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại khách sạn Metropole, Hà Nội (Việt Nam), vào lúc 18h30 tối 27/2. Nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân chụp ảnh lưu niệm với các quân nhân trong chuyến thăm tới căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq ngày 26/12/2018. Ông Trump phát biểu trước báo giới sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Nhà Trắng hôm 7/11/2018. Tổng thống Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Tổng thống Trump (ngoài cùng bên trái) dự đám tang của cựu Tổng thống Mỹ George H.W.Bush ngày 5/12/2018. Ông Trump thăm khu dân cư bị tàn phá bởi cháy rừng ở Paradise, California, hồi tháng 11/2018. Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử đầu tiên kéo dài 12 giây khi gặp nhau tại khách sạn Capella (Singapore) vào khoảng 9h04 (giờ địa phương) sáng 12/6/2018, trước khi bước vào hội đàm Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tháng 5/2018, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã khiến chính trường trong nước này và thế giới không ít lần biến động nhưng ông cũng đạt được những thành công nhất định. Một tuần sau khi nhậm chức, vào ngày 27/1/2017, Tổng thống Trump ký sắc lệnh gây tranh cãi về việc cấm người dân từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày tới. Vào tháng 5/2017, ông Trump đã có chuyến công du đến Trung Đông lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ. Ngày 22/5/2017, ông Trump trở thành vị Tổng thống đầu tiên tới thăm Bức tường Than khóc, địa điểm được cho là linh thiêng nhất của người Do Thái trên thế giới, ở Đông Jerusalem. Tháng 6/2017, Tổng thống Trump thông báo quyết định sẽ rút Mỹ khỏi Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris. Tổng thống Trump đã có chuyến công du Châu Á với các điểm dừng chân là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines trong khoảng thời gian từ ngày 5-14/11/2017. Ảnh: Nhà lãnh đạo Mỹ bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul hôm 7/11. Ngày 10/11, Tổng thống Trump tới Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) ở Đà Nẵng. Mời độc giả xem thêm video về chuyến công du Anh của Tổng thống Trump (Nguồn video: Daily Mail)

