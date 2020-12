Là cố vấn của bố vợ 4 năm, con rể ông Trump làm được gì?

Ngày 9/1/2017, Jared Kushner (phải) được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho bố vợ là Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái). Jared được cho là "cánh tay" đắc lực của ông Trump trong suốt gần 4 năm qua tại Nhà Trắng. Ảnh: PA.



Theo giới phân tích, Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump, đã hỗ trợ cho Tổng thống Donald Trump rất nhiều. Ảnh: Getty.



Đáng chú ý, Jared Kushner chính là người “thiết kế” thành công hai bản thỏa thuận bình thường hóa quan hệ tại Trung Đông. Ảnh: Getty.



Theo đó, hồi tháng 9/2020, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử giữa Israel với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cả Bahrain đã chính thức được ký kết tại thủ đô Washington của Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử tại Trung Đông. Ảnh: Cố vấn cấp cao Jared Kushner cùng các quan chức Mỹ trong chuyến thăm UAE. Ảnh: Reuters.



Điều đó thể hiện một sự chuyển hướng mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Trung Đông với cách tiếp cận “ngoại giao mềm” với các hồ sơ chính trị nóng - khác biệt hẳn so với các chính quyền Mỹ trước đây. Ảnh: Reuters.



Giới quan sát cho rằng, một trong những nhân vật góp công lớn vào việc tạo ra bước đột phá này không ai khác chính là con rể ông Trump - Jared Kushner. Ảnh: Bloomberg.



Trong tuần này, Jared Kushner dự kiến sẽ có chuyến thăm Saudi Arabia và Qatar nhằm thúc đẩy các thỏa thuận ngoại giao trong khu vực trước khi rời khỏi Nhà Trắng. Theo Wall Street Journal, các chuyến thăm này sẽ tập trung vào việc giải quyết mâu thuẫn giữa Qatar và một liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu. Ảnh: AP.



Nếu Saudi Arabia và Qatar bình thường hóa quan hệ dưới nỗ lực trung gian của Mỹ, điều này càng củng cố di sản của ông Trump về vấn đề Trung Đông. Ảnh: NBC News.



Và có thể thấy, Jared Kushner đã nổi lên như một nhân vật chính trị có năng lực và tài ngoại giao khéo léo. Ảnh: AP.



Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi năm 2016, Jared Kushner chính là người giúp ông Trump giải quyết nhiều công việc lớn nhỏ, từ cố vấn cho chiến dịch tranh cử đến chăm sóc trang Facebook của bố vợ. Ảnh: Getty.

Ông Trump cũng rất tin tưởng con rể, luôn tìm đến Jared để nghe những đánh giá, nhận xét về các kế hoạch của mình. Ảnh: VF.



Ngoài ra, Jared Kushner liên tục tham gia vào việc dự thảo những bài phát biểu của ông Trump, giúp ông vững vàng hơn trong các bài diễn thuyết trước cử tri. Ảnh: BI.



Ông Trump từng ca ngợi con rể như một "tài sản to lớn" và tự hào khi trao cho Jared Kusher một "vai trò lãnh đạo chủ chốt" trong chính quyền của ông. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV1)

