Điểm loạt nghi phạm “đặc biệt” trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

Ngày 20/7, cảnh sát quốc gia Haiti thông báo đã bắt giữ 3 sĩ quan bị tình nghi liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise (ảnh) tại tư dinh của ông ở Port-au-Prince rạng sáng 7/7 (giờ địa phương). Danh tính 3 cảnh sát Haiti vừa bị bắt được xác định là Boni Gregoire, Clifton Hyppolite và Elie Jean Charles. Ảnh: Reuters. Phía cảnh sát cũng nghi ngờ một số đối tượng đã xâm nhập vào lực lượng cảnh sát Haiti trước khi vụ ám sát xảy ra. Ảnh: Tư dinh của Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị phong tỏa. Ảnh: Reuters. Trước đó, nguồn tin ngày 15/7 cho biết, sau vụ ám sát tổng thống, cảnh sát Haiti đã bắt giữ 26 người Colombia, 3 người Mỹ gốc Haiti, đồng thời bắn chết 3 nghi phạm và tiếp tục truy lùng một số đối tượng tình nghi khác. Ảnh: Một số nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: AP. Một quan chức Lực lượng chống ma túy (DEA) của Mỹ ngày 12/7 tiết lộ, một trong những người đàn ông Mỹ gốc Haiti bị bắt là người cung cấp thông tin cho DEA. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho biết nghi phạm này không còn hoạt động với tư cách là người cung cấp tin mật cho DEA vào thời gian diễn ra vụ ám sát. Ảnh: Một số nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: AP. Phía DEA cũng đã phủ nhận liên quan đến vụ ám sát, khẳng định rằng không có nghi phạm nào hành động thay mặt cho cơ quan này. Ảnh: AP. Một trong những nghi phạm "đặc biệt" khác trong vụ án này là Christian Emmanuel Sanon (ảnh), người tự nhận là bác sĩ và đã sống ở bang Florida (Mỹ) trong hơn 20 năm. Sanon bị nghi ngờ là một trong những thủ lĩnh của nhóm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: New York Times. "Sanon nói rằng ông ta được Chúa cử đến để thực hiện một sứ mệnh của Chúa là thay thế (Tổng thống) Moise. Sanon cũng quả quyết rằng Tổng thống (Moise) sẽ sớm từ chức nhưng không nói lý do", Michel Plancher, một giáo sư tại Đại học Quisqueya ở Port-au-Prince, cho hay. Được biết, Michel từng tham dự một cuộc họp với với Christian Emmanuel Sanon ở thủ đô Haiti. Ngoài ra, Antonio Enmanuel Intriago Valera (ảnh), chủ sở hữu công ty an ninh CTU Security có trụ sở tại Miami, bang Florida, Mỹ, cũng bị tình nghi tham gia âm mưu ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: Twitter. Theo cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles, công ty của ông Intriago đã thuê các cựu quân nhân Colombia để bảo vệ "bác sĩ" Emmanuel Sanon (ảnh). Nhiệm vụ ban đầu của họ là đảm bảo sự an toàn của Sanon nhưng sau đó thay đổi. Ảnh: Daily Mail. Hôm 16/7, Al Jazeera dẫn lời cảnh sát trưởng Colombia, Tướng Jorge Vargas, cho biết cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: Một số nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: AP. Một cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Haiti, do các nhà chức trách Haiti và Colombia phối hợp với Interpol tiến hành, đến nay cho thấy Badio dường như đã ra lệnh ám sát 3 ngày trước khi vụ tấn công xảy ra. Cảnh sát Haiti đã mở cuộc tìm kiếm nghi phạm này. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống bị ám sát: Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi (Nguồn video: VOV)

