“Đấu khẩu” Trump - Biden trước giờ “G”: Ai kèo trên?

Theo kế hoạch, cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Trump (trái) và ứng viên Joe Biden sẽ diễn ra tại Đại học Belmont ở Nashville, bang Tennessee, vào 21 giờ tối 22/10 (giờ Mỹ, sáng 23/10 giờ Việt Nam), dưới sự điều phối của người dẫn chương trình Kristen Welker từ đài NBC News. Ảnh: Reuters. Các chủ đề được lựa chọn trong cuộc tranh luận Trump - Biden đêm 22/10 bao gồm chống dịch COVID-19, vấn đề chủng tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và khả năng lãnh đạo. Ảnh: AD. Ủy ban về các cuộc tranh luận tổng thống đã thông qua các quy tắc mới ngắt micro để Tổng thống Trump và đối thủ Joe Biden không bị ngắt lời trong phiên tranh luận cuối cùng này. Ảnh: Bloomberg. Có thể nói, cuộc tranh luận đêm 22/10 là sự kiện quan trọng mà cả Tổng thống Trump và ông Joe Biden đều muốn thể hiện tốt và giành phần thắng trước đối thủ khi cuộc tổng tuyển cử chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là chính thức diễn ra. Ảnh: Reuters. Hiện tại, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc nên màn "so găng" này được xem là cơ hội cuối để ông Trump có thể "lật ngược thế cờ". Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cần thực hiện một "màn trình diễn" có kỷ luật để thu hút một lượng nhỏ cử tri vẫn chưa quyết định bầu cho ai. Ảnh: Reuters. Chính vì vậy, cuộc tranh luận cuối cùng được dự báo sẽ diễn ra gay cấn và hai ứng viên tổng thống có lẽ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho màn "đối đầu" trực tiếp này. Ảnh: USNews. Theo Washington Post, để chuẩn bị cho đêm 22/10, lần này ông Trump không luyện tập tranh luận với cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie hay cựu Thị trưởng New York Rudolph W. Giuliani... như trong buổi tranh luận đầu tiên. Thay vào đó, các cố vấn thân cận như Jared Kushner (con rể ông Trump) và Hope Hicks đã hỗ trợ tổng thống. Ảnh: Reuters. Giới phân tích nhận định, Tổng thống Trump dự kiến tiếp tục công kích đối thủ như trong cuộc tranh luận đầu tiên, cáo buộc ông Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden về các giao dịch kinh doanh của Hunter ở Ukraine trong thời gian ông Joe Biden là Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, ứng viên Joe Biden đã dành cả tuần để chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters. Dự kiến, ông Biden sẽ tiếp tục phản đối việc Tổng thống Donald Trump xử lý đại dịch COVID-19 trong bối cảnh các ca nhiễm mới đang gia tăng ở một số bang, đồng thời cho rằng sự bùng phát có tác động kinh tế không cân xứng đối với những người lao động lương thấp. Ảnh: Reuters. Ứng viên của Đảng Dân chủ được khuyên là nên thể hiện sự cứng rắn, chứng tỏ ông có thể chống lại tổng thống (Trump) trong cuộc tranh luận. Ảnh: Getty. Trước đó, cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ông Biden đã diễn ra vào tối 29/9 (giờ địa phương) tại Đại học Case Western Reserve, thành phố Cleveland, bang Ohio. Cây viết Doug Schoen của Fox News sau đó nhận định, xét về khía cạnh chất lượng, cuộc tranh luận thứ nhất này chỉ có một kết quả hòa. Ảnh: Reuters. Theo Doug Schoen, trong phần đầu tiên của cuộc tranh luận, ông Trump tỏ ra khá lép vế so với ông Biden khi đề cập về chủ đề COVID-19. Tuy nhiên sau chủ đề này, ông Trump đã làm chủ cuộc chơi khi cuộc tranh luận đề cập tới các nội dung kinh tế, phân biệt chủng tộc, luật pháp và trật tự…Ảnh: EPA. Mời độc giả xem thêm video: Cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump - Họ là ai? (Nguồn video: VTV)

