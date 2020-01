Cựu Thủ tướng Nga Medvedev từng bước lên đỉnh cao quyền lực như thế nào?

Ngày 15/1, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, tuyên bố ông cùng toàn bộ chính phủ từ chức. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi ông Medvedev đã đảm nhận cương vị người đứng đầu chính phủ Nga trong suốt gần 8 năm qua. Ảnh: Reuters. Sau khi từ chức, ông Medvedev được Tổng thống Putin đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cơ quan tham mưu cho tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters. Trước đó, ông Medvedev, lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền của Liên bang Nga. Ảnh: Sputnik. Sự nghiệp chính trị của cựu Thủ tướng Medvedev thực sự khiến nhiều người ngưỡng mộ khi từ một sinh viên luật, ông đã từng bước lên đỉnh cao quyền lực. Ảnh: PN. Ông Medvedev sinh ngày 14/9/1965 tại Leningrad trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Cha ông là Giáo sư Viện Công nghệ Leningrad Anatoly Afanasevich Medvedev. Ảnh: MV. Ông tốt nghiệp Khoa Luật của trường Đại học Quốc gia Leningrad năm 1987. Ba năm sau, ông được nhận bằng Tiến sĩ luật cũng tại ngôi trường này. Ảnh: BI. Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến 1996, ông có cơ hội làm việc với tư cách chuyên gia pháp luật tại Uỷ ban Quan hệ Quốc tế (IRC) thuộc Văn phòng Thị trưởng Sankt-Peterburg dưới sự lãnh đạo của ông Vladimir Putin. Tháng 12/1999, ông được chỉ định làm phó lãnh đạo đội ngũ nhân viên văn phòng Tổng thống Nga. Được biết, trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2000, ông Dmitry Medvedev chính là lãnh đạo chiến dịch tranh cử của ông Putin. Ảnh: Tass. Tháng 10/2003, ông Medvedev trở thành Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 11/2005, ông được Tổng thống Vladimir Putin chỉ định làm Phó Thủ tướng thứ nhất. Ảnh: Time. Năm 2008, dưới sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Putin, ông Dmitry Medvedev chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và trở thành tổng thống thứ 3 của nước Nga. Ảnh: CNN. Ngày 7/5/2008, ông Dmitry Medvedev tuyên thệ trở thành Tổng thống Liên bang Nga trong một buổi lễ được tổ chức tại Điện Kremlin. Trong khi đó, ông Putin đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng (2008-2012). Ảnh: Kremlin. Trong thời gian làm Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev đã nỗ lực trong việc củng cố và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Những chính sách do ông đưa ra vào năm 2008 đã góp phần đáng kể đưa người dân (Nga) thoát khỏi cuộc khủng hoảng nặng nề. Ông cũng "mạnh tay" trấn áp nạn tham nhũng,... Ảnh: MWN. Sau khi ông Putin trở lại vị trí Tổng thống vào năm 2012, ông Medvedev liên tục đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng trong chính quyền của ông Putin cho tới khi từ chức vào ngày 15/1 vừa qua. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Putin đề cử ông Medvedev làm Thủ tướng Nga hồi năm 2018 (Nguồn video: VTC1)

