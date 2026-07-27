Yamaha PG-1 mở ra xu hướng du lịch nhanh cho giới trẻ Việt

Khi những chuyến "phượt phố" dần trở thành một nét văn hóa trong giới trẻ, Yamaha PG-1 không còn đơn thuần là phương tiện mà là tri kỷ trên mọi nẻo đường.

Video: Yamaha PG-1 - chiếc xe mày mà mọi lứa tuổi đều muốn biết.

Không phải mọi chuyến phiêu lưu đều cần một điểm đến thật xa hay một kỳ nghỉ dài. Với nhiều người trẻ, chỉ cần một buổi chiều rảnh, một chiếc xe và tinh thần sẵn sàng khám phá, những cung đường quen thuộc trong thành phố cũng có thể mang đến những trải nghiệm mới và nguồn cảm hứng bất tận.

Người trẻ không cần đi xa để tìm thấy những hành trình đáng nhớ

Cùng với nhịp sống ngày càng hối hả, trào lưu du lịch nhanh (micro adventure) với những chuyến khám phá gọn nhẹ đang trở thành lối sống ưa thích của nhiều người trẻ. Thay vì chờ đợi những kỳ nghỉ dài, giới trẻ linh hoạt tận dụng vài tiếng đồng hồ ngẫu hứng vào cuối tuần hay sau giờ làm để lên đường, tìm kiếm những làn gió mới mà không cần mất quá nhiều thời gian sửa soạn.

Người trẻ đang lựa chọn những trải nghiệm ngẫu hứng vào thời gian rảnh rỗi.

Điều hấp dẫn của những chuyến đi này không nằm ở khoảng cách địa lý, mà ở khả năng tái định nghĩa những điều vốn dĩ quen thuộc bằng một góc nhìn hoàn toàn mới. Người trẻ hiện nay luôn biết cách tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, bắt đầu từ việc tìm thấy niềm vui mới trong chính thành phố mình đang sống. Thành phố không còn chỉ là nơi gắn liền với lịch đi học hay đi làm, mà trở thành một sân chơi rộng lớn chứa đầy những điều bất ngờ chờ được đánh thức. Đó có thể là một con hẻm rực rỡ sắc màu graffiti, một khu chợ lâu năm mang đậm hơi thở địa phương, một quán cà phê nhỏ nép mình trong góc phố hay một cung đường ven đô mát lành, mang đến cảm giác rời xa sự xô xấp của đô thị.

Chính những hành trình ngắn mà chất ấy đang thay đổi cách người trẻ tận hưởng cuộc sống. Họ không còn đặt nặng việc phải đi thật xa mới gặt hái được trải nghiệm đáng nhớ, mà chủ động tìm thấy niềm vui ngay trong không gian sống hằng ngày. Giá trị của những chuyến đi không nằm ở khoảng cách mà ở trải nghiệm, góc nhìn mới và những câu chuyện được tạo nên trên từng hành trình. Mỗi chuyến đi đều mang đến những câu chuyện và nguồn cảm hứng mới, giúp người trẻ nhận ra rằng ngay cả những điều bình dị nhất trong thành phố cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho nguồn cảm hứng bất tận và những trải nghiệm đáng nhớ.

Lựa chọn một chiếc xe sẵn sàng cho mọi cung đường khám phá

Khi những chuyến "phượt phố" dần trở thành một nét văn hóa trong lối sống trẻ, chiếc xe không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển mà đã trở thành "tri kỷ" trên mọi dặm đường. Bên cạnh sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, người trẻ luôn tìm kiếm một cỗ máy đủ bền bỉ, ổn định và thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện địa hình khác nhau, sẵn sàng vi vu ngay khi cảm hứng vừa gõ cửa.

Yamaha PG-1 là người bạn đồng hành hoàn hảo cho đa dạng những hành trình.

Đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng đó, Yamaha PG-1 ABS được phát triển theo concept scrambler đa dụng, kết hợp hoàn hảo sự gọn nhẹ của một dòng xe đô thị với tinh thần chinh phục mạnh mẽ. Nhờ đó, mẫu xe có thể linh hoạt biến hóa, từ người bạn đồng hành tin cậy trên các tuyến phố quen thuộc đến một cỗ máy phiêu lưu trong những chuyến đổi gió cuối tuần.

Chiếc xe sở hữu khối động cơ 113,7 cc vận hành êm ái, bền bỉ và tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm đa dạng với nhiều phong cách hành trình khác nhau. Đối với phiên bản PG-1 ABS, chiếc xe được trang bị thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, giúp máy luôn giữ được sự ổn định khi phanh gấp hoặc di chuyển qua các bề mặt trơn trượt. Kết hợp cùng bộ lốp gai IRC GP-22S với tiết diện tiếp xúc rộng, chiếc xe mang lại độ bám đường vượt trội và cảm giác đầm chắc từ đường nhựa nội đô cho đến những đoạn đường gồ ghề vùng ngoại ô.

Yamaha PG-1 sở hữu ngoại hình độc đáo và nhiều tính năng vượt trội, có thể cầm lái cho nhiều địa hình.

Khả năng chinh phục đa địa hình của PG-1 ABS còn được củng cố nhờ dàn phuộc trước dạng chữ H vững chãi kết hợp cùng phuộc sau chịu tải ưu việt, triệt tiêu tối đa lực chấn động khi qua các đoạn đường xấu. Điều này mang lại sự êm ái và giúp người lái luôn giữ trọn sự tự tin trên những điểm đến với hành trình phức tạp.

Song song với khả năng vận hành vượt trội, Yamaha PG-1 còn thu hút mọi ánh nhìn nhờ phong cách bụi bặm, phóng khoáng. Thiết kế scrambler mang đậm hơi hướng retro, nổi bật với cụm đèn tròn cổ điển, dàn áo khỏe khoắn và ốp hông lấy cảm hứng từ văn hóa trượt ván, lướt sóng thập niên 1970 đã khắc họa trọn vẹn tinh thần tự do, không khuôn mẫu của giới trẻ. Với 10 tùy chọn màu sắc trên 3 phiên bản, PG-1 vượt xa giới hạn của một phương tiện di chuyển thông thường để trở thành tuyên ngôn cá tính và phong cách sống riêng biệt.

Yên xe đôi của Yamaha PG-1 được thiết kế êm ái cùng màn hình LCD trực quan, mang đến trải nghiệm lái thoải mái và thuận tiện.

Bên cạnh đó, yên xe đôi êm ái cùng hệ thống giảm chấn dưới yên mang đến sự thoải mái tối đa cho cả người lái lẫn người ngồi sau trên những chặng đường dài. Màn hình LCD dạng tròn hiển thị trực quan, đầy đủ các thông số từ tốc độ, cấp số, nhiên liệu cho đến cảnh báo ABS, giúp người lái dễ dàng kiểm soát xe chủ động và trơn tru trong suốt chuyến đi.

Tinh thần "phượt phố" không chỉ dừng lại ở những chuyến đi, mà còn được Yamaha tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông qua cuộc thi PG-1 Art Contest mùa 2. Với chủ đề "Phượt phố", cuộc thi mở ra một sân chơi sáng tạo không giới hạn về chất liệu và hình thức thể hiện, để mỗi góc phố quen, mỗi cung đường đã in dấu chân hay mỗi khoảnh khắc sóng đôi cùng Yamaha PG-1 đều có thể trở thành nguồn chất liệu nghệ thuật độc đáo, kể lại câu chuyện cá tính của riêng mình.