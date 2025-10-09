Hà Nội

HMD ra mắt điện thoại “cục gạch thông minh” giá chỉ hơn 1 triệu

Số hóa

HMD ra mắt điện thoại “cục gạch thông minh” giá chỉ hơn 1 triệu

HMD Touch 4G hồi sinh phong cách Nokia Asha huyền thoại, kết hợp thiết kế cổ điển với tính năng thông minh, giá chỉ khoảng 1,2 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
HMD vừa trình làng mẫu Touch 4G, chiếc điện thoại “lai” giữa điện thoại phổ thông và smartphone, lấy cảm hứng từ dòng Nokia Asha đình đám một thời.
Máy chạy hệ điều hành RTOS Touch tùy chỉnh, cho phép truy cập các ứng dụng qua nền tảng đám mây Cloud Phone độc quyền.
Người dùng có thể trò chuyện qua Express Chat bằng văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh, kể cả với bạn bè đang dùng Android và iOS.
Về cấu hình, HMD Touch 4G sở hữu màn hình 3,2 inch, camera sau 2 MP, chip Unisoc T127, RAM 64 MB và pin 1.950 mAh sạc qua cổng USB-C.
Máy vẫn giữ phong cách “cục gạch” cổ điển nhưng được nâng cấp với Bluetooth 5.0, Wi-Fi và khả năng làm điểm phát sóng di động.
Thiết bị còn đạt chuẩn kháng bụi nước nhẹ IP52, hỗ trợ thẻ nhớ 32 GB và có giắc tai nghe 3,5 mm truyền thống.
Touch 4G ra mắt tại Ấn Độ với hai màu Cyan và Xanh Đậm, giá chỉ 3.999 INR, tương đương hơn 1,2 triệu đồng.
Giữa thời đại smartphone cao cấp, sự xuất hiện của “cục gạch thông minh” này được xem là làn gió hoài cổ đầy thú vị dành cho người dùng yêu sự đơn giản.
