Nội thất Tinh Mộc trúng thầu 10,88 tỷ: Nhà thầu hạng 1 trượt vì đâu?

Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc được phê duyệt trúng gói thầu 10,88 tỷ đồng tại Cần Thơ, sau khi nhà thầu chào giá thấp nhất bị đánh giá "không đạt" kỹ thuật.

Ngày 17/10/2025, ông Phan Nguyễn Bảo Khánh - Giám đốc Ban QLDAĐTXD khu vực Thới Lai (Cần Thơ) - đã ký Quyết định số 50/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu Chi phí cung cấp, lắp đặt trang thiết bị dạy học". Gói thầu này thuộc dự án "Mua sắm trang thiết bị phục vụ thay sách các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (giai đoạn 4)".

Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc (Mã số doanh nghiệp: 1800785729). Giá trúng thầu là 10.881.000.000 đồng, so với giá gói thầu được duyệt là 12.655.601.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 14,02%). Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện trong 180 ngày.

Nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì "không đạt" kỹ thuật

Theo tài liệu, gói thầu này (Mã E-TBMT: IB2500292218-00) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng bởi Bên mời thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC.

Ngày 09/10/2025, Công ty ABC đã có Báo cáo đánh giá E-HSDT số 50/2025/BCĐT-ABC. Báo cáo ghi nhận có 7 nhà thầu đã nộp E-HSDT.

Trong quá trình đánh giá, nhà thầu nộp giá dự thầu thấp nhất là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh (giá dự thầu 10.452.989.167 đồng), được xếp hạng 1. Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc xếp hạng 2 với giá dự thầu 10.881.000.000 đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá số 50/2025/BCĐT-ABC kết luận Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh "Không đạt" ở bước đánh giá kỹ thuật.

Lý do nhà thầu này bị loại được Tổ chuyên gia (Công ty ABC) nêu rõ trong báo cáo: "Không có tài liệu chứng minh Phần mềm bản quyền dạy học (tiếng việt) Kidsmart".

Bên cạnh đó, nhà thầu này bị đánh giá "Không đáp ứng thông số kỹ thuật theo yêu cầu HSMT" ở nhiều hạng mục. Cụ thể, đối với "Bộ máy tính để bàn", E-HSDT của Công ty Vũ Tịnh không có chứng nhận độ bền MIL-STD 810H, phụ kiện chuột, bàn phím không cùng hãng sản xuất với thân máy. Đối với "Màn hình tương tác", E-HSMT yêu cầu kích thước 65 inch, thời gian phản hồi 5 ms, tỷ lệ tương phản động 30.000:1, điểm cảm ứng 40 điểm; trong khi E-HSDT của nhà thầu đề xuất kích thước 85.60 inch, thời gian phản hồi 8m/s, độ tương phản 1200:1, điểm tương tác 20 điểm....

Sau khi nhà thầu xếp hạng 1 bị loại, Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc (xếp hạng 2) được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, và là nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, đàm phán, dẫn đến kết quả trúng thầu như đã nêu.

Năng lực của Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc

Theo tìm hiểu, Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc (MST: 1800785729) được thành lập ngày 22/01/2009, do ông Lê Chí Thiện là người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, trong lịch sử hoạt động, Nội thất Tinh Mộc đã tham gia 525 gói thầu, trong đó trúng 98 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) là 354.871.313.114 đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 17/10/2025), doanh nghiệp này đã được công bố trúng 9 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu đạt 98,75 tỷ đồng.

Trong số 9 gói trúng thầu năm 2025, bên cạnh gói thầu 10,88 tỷ đồng tại Thới Lai, Nội thất Tinh Mộc còn trúng nhiều gói thầu giá trị lớn khác. Điển hình là "Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị" (vai trò liên danh phụ) do Trung tâm quản lý nhà ở và chất lượng công trình xây dựng (Cần Thơ) mời thầu, với giá trúng 51.986.440.810 đồng (Quyết định phê duyệt ngày 22/05/2025).

Ngoài ra là "Gói thầu Mua sắm thiết bị phòng học" do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & Xây dựng Tiến Vinh mời thầu, giá trúng 12.874.218.000 đồng (Quyết định phê duyệt ngày 20/06/2025).

Những gói thầu trúng thầu "vượt" dự toán, tiết kiệm 0,29%

Hoạt động đấu thầu của Nội thất Tinh Mộc tập trung chủ yếu tại Cần Thơ, nơi doanh nghiệp này tham gia 159 gói thầu và trúng 41 gói.

Đáng chú ý, lịch sử đấu thầu của Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc ghi nhận mối quan hệ "quen thuộc" với Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng. Thống kê cho thấy, Nội thất Tinh Mộc đã tham gia 14 gói thầu tại bên mời thầu này và trúng 11 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 78,57%.

Mặc dù gói thầu tại Thới Lai (Cần Thơ) vừa trúng có tỷ lệ tiết kiệm 14,02%, nhưng dữ liệu lịch sử của Nội thất Tinh Mộc lại phản ánh một số gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Ví dụ, tại Ban Quản lý dự án huyện Giồng Trôm, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Tinh Mộc là 99.71%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,29%.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ: "Việc nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì lý do kỹ thuật là tình huống phổ biến trong đấu thầu. Về nguyên tắc, E-HSMT là 'luật chơi'. Trong gói thầu tại Thới Lai, việc nhà thầu Vũ Tịnh đề xuất màn hình 85.6 inch trong khi E-HSMT yêu cầu 65 inch là một sự không tuân thủ rõ ràng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ khâu lập E-HSMT, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật (ví dụ: yêu cầu chứng nhận MIL-STD 810H cho máy tính văn phòng) được đưa ra là thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu sử dụng, tránh 'cài cắm' các tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh, không đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Thông tư 79/2025/TT-BTC."