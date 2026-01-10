Hà Nội

Vẻ ngoài ám ảnh của loài khủng long 'quái thai' chỉ có một ngón tay

Giải mã

Trong thế giới khủng long kỷ Phấn Trắng, Linhenykus nổi bật như một ví dụ độc đáo về tiến hóa cực đoan của các loài săn mồi nhỏ.

T.B (tổng hợp)
Một trong những loài khủng long nhỏ nhất nhóm Alvarezsauroidea. Linhenykus có kích thước khiêm tốn, chỉ tương đương một con gà tây hiện đại, cho thấy không phải khủng long nào cũng khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Đặc trưng bởi chi trước chỉ có một ngón. Khác với hầu hết khủng long chân thú, Linhenykus sở hữu cánh tay cực ngắn với duy nhất một móng vuốt, minh chứng cho sự tiến hóa hiếm gặp. Ảnh: Pinterest.
Móng vuốt khỏe thích nghi cho việc đào bới. Ngón tay duy nhất của Linhenykus rất dày và chắc, được cho là công cụ hiệu quả để phá tổ côn trùng hoặc đào bới trong đất cứng. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Là thợ săn côn trùng. Với hàm nhỏ và răng ít, Linhenykus nhiều khả năng ăn kiến, mối và các động vật không xương sống, đóng vai trò sinh thái tương tự thú ăn côn trùng ngày nay. Ảnh: natgeofe.com.
Sống tại vùng sa mạc cổ đại châu Á. Hóa thạch Linhenykus được tìm thấy ở Nội Mông, Trung Quốc, nơi từng là môi trường khô hạn với cồn cát và thảm thực vật thưa thớt. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Có cấu trúc xương nhẹ và linh hoạt. Bộ xương mảnh giúp Linhenykus di chuyển nhanh nhẹn trên hai chân, thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn và tránh kẻ thù lớn hơn. Ảnh: Pinterest.
Giúp thay đổi cách nhìn về đa dạng khủng long. Phát hiện Linhenykus cho thấy khủng long không chỉ đa dạng về kích thước mà còn về lối sống, từ săn mồi lớn đến chuyên gia côn trùng rất đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
#Tiến hóa khủng long nhỏ #Loài khủng long quái thai #Chuyên hóa đào bới #Khủng long săn côn trùng #Đa dạng sinh thái khủng long #Cấu trúc xương nhẹ

