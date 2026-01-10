Hà Nội

Khánh Thi khoe ảnh “sao y bản chính”, con trai Kubi khiến netizen ngỡ ngàng

Giải trí

Khánh Thi khoe ảnh “sao y bản chính”, con trai Kubi khiến netizen ngỡ ngàng

Bức hình gây sốt mạng xã hội khi ngoại hình của Kubi được nhận xét là “sao y bản chính” bố, nhiều người bất ngờ trước sự trưởng thành vượt bậc của cậu bé.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bức ảnh Phan Hiển chụp cùng con trai Kubi ở thời điểm hiện tại năm 2026 và cách đây 10 năm - 2016 gây sốt.
Ở bức ảnh hiện tại, Phan Hiển vẫn giữ được phong độ trẻ trung, rắn rỏi, thần thái điềm đạm của một vận động viên dày dạn kinh nghiệm. Dẫu vậy, khán giả cũng dễ dàng nhận ra những dấu vết của tuổi 33 cùng sự từng trải sau hơn 10 năm gánh vác vai trò người cha của ba nhóc tỳ.
Sự thay đổi khiến netizen chú ý nhiều nhất lại thuộc về Kubi – con trai lớn của Khánh Thi và Phan Hiển.
Nếu 10 năm trước, Kubi chỉ là cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngây thơ thì nay đã bước vào lứa tuổi dậy thì 16, cao lớn và ra dáng thiếu niên.
Vóc dáng cao ráo, vai rộng cùng gương mặt điển trai của Kubi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Đặc biệt, Kubi được nhận xét là nhóc tỳ sở hữu gương mặt giống bố Phan Hiển nhiều nhất trong ba anh em. Từ đường nét khuôn mặt, ánh mắt đến nụ cười đều gợi nhớ hình ảnh của Phan Hiển thời trẻ.
Kubi còn thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ. Cậu nhóc là một tài năng dancesport nhí xuất sắc, đã giành nhiều huy chương vàng quốc tế, trong đó nổi bật là hai lần vô địch thế giới hạng thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship (2023, 2024) và nhiều HCV khác tại các giải trong nước như Cúp Khiêu vũ thể thao Quốc gia.
Kubi có bộ sưu tập gần 50 huy chương, được xem là "con nhà nòi" của làng dancesport Việt Nam.
Con trai Khánh Thi - Phan Hiển từ nhỏ đã có fanpage riêng, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Cậu nhóc được nhiều người đặt cho biệt danh "soái ca nhí".
Theo Phan Hiển, Kubi vài năm nay phát triển nhanh chóng về vóc dáng và hiện đã mặc vừa quần áo của bố. Anh hy vọng con trai có thể vượt chiều cao 1,6 m của mình khi trưởng thành.
#Phan Hiển #Phan Hiển Khánh Thi #con trai Khánh Thi Phan Hiển

