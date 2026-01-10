Hà Nội

Hot girl xứ Hàn thả dáng giữa trời tuyết, netien cứ ngỡ AI

Cộng đồng trẻ

Hot girl xứ Hàn thả dáng giữa trời tuyết, netien cứ ngỡ AI

Bộ ảnh mới nhất của hot girl Bemy Rin tại Nhật Bản đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao vì nhan sắc thực sự còn ảo diệu hơn cả tranh vẽ.

Trầm Phương
Gần đây, trào lưu sử dụng AI để ghép mặt vào khung cảnh tuyết rơi trắng xóa đang làm mưa làm gió khắp các nền tảng mạng xã hội. Chính vậy, khi Bemy Rin đăng tải loạt ảnh mới nhất, nhiều người đã phải đặt câu hỏi: "Đây là người thật hay là sản phẩm của AI?" bởi những thước hình của cô nàng trông ảo diệu đến nỗi khó phân biệt được là thật hay không. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Bemy Rin xuất hiện đầy rạng rỡ giữa không gian bao la của cánh đồng tuyết tại Biei, Hokkaido (Nhật Bản). (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo chọn cho mình bộ trang phục vừa ấm áp vừa gợi cảm với chiếc áo len croptop họa tiết thổ cẩm, chân váy ngắn đồng bộ và chiếc mũ lông trắng muốt. (Ảnh: IGNV)
Điểm khiến netizen "đứng hình" chính là làn da trắng không tì vết cùng những đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa đến mức khó tin. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều đông, Bemy Rin tựa như một nàng thơ bước ra từ truyện tranh. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thần thái đỉnh cao của cô nàng đã tạo nên những khung hình có độ phân giải "siêu thực", dễ làm người xem lầm tưởng đây là một nhân vật ảo được dựng bằng công nghệ 3D. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận không tiếc lời khen ngợi dành cho cô nàng: "Wow đẹp điên lên được, tôi cứ ngỡ đó là AI chứ không phải thật nữa", "điên rồi đẹp quá đi mất thôi". (Ảnh: IGNV)
Bemy Rin (tên thật là Harin, sinh năm 1996) là một trong những hot girl, người mẫu ảnh có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Với gần 1 triệu lượt theo dõi trên Instagram, cô không chỉ nổi tiếng bởi gương mặt búp bê mà còn nhờ vóc dáng nóng bỏng với những đường cong "đốt mắt". (Ảnh: IGNV)
Ngoài công việc người mẫu cho các nhãn hàng nội y và thời trang cao cấp, Harin còn là một nữ doanh nhân mát tay khi sở hữu thương hiệu thời trang riêng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng luôn biết cách biến hóa từ ngọt ngào, ngây thơ đến quyến rũ, sang chảnh. Dù ở phong cách nào, Bemy Rin cũng giữ được sức hút riêng biệt nhờ gu thẩm mỹ tinh tế. (Ảnh: IGNV)
#Bemy Rin #hot girl #tuyết Nhật Bản #ảnh đẹp #người mẫu ảnh #hot girl hàn quốc

