Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh khách sạn 5 sao U23 Việt Nam lưu trú tại Ả Rập Xê Út

Bất động sản

Cận cảnh khách sạn 5 sao U23 Việt Nam lưu trú tại Ả Rập Xê Út

Trong thời gian thi đấu VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam lưu trú tại khách sạn 5 sao chuẩn dịch vụ khắt khe của Thụy Sĩ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Giành trọn vẹn 6 điểm trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu cho 2 trận đấu đầu tiên ở bảng A VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Giành trọn vẹn 6 điểm trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu cho 2 trận đấu đầu tiên ở bảng A VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Tại thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út), U23 Việt Nam lưu trú tại khách sạn 5 sao Movenpick Jeddah City Star. Ảnh: Booking
Tại thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út), U23 Việt Nam lưu trú tại khách sạn 5 sao Movenpick Jeddah City Star. Ảnh: Booking
Đây là khách sạn danh tiếng nằm tại vị trí đắc địa thuộc trung tâm thành phố, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các sân tập chính thức. Ảnh: Booking
Đây là khách sạn danh tiếng nằm tại vị trí đắc địa thuộc trung tâm thành phố, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các sân tập chính thức. Ảnh: Booking
Khách sạn Movenpick Jeddah City Star được vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe của Thụy Sĩ, cung cấp đầy đủ tiện nghi hiện đại. Ảnh: Booking
Khách sạn Movenpick Jeddah City Star được vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe của Thụy Sĩ, cung cấp đầy đủ tiện nghi hiện đại. Ảnh: Booking
Mỗi phòng tại khách sạn đều được trang bị máy điều hòa, TV màn hình phẳng và Wi-Fi miễn phí. Ảnh: Booking
Mỗi phòng tại khách sạn đều được trang bị máy điều hòa, TV màn hình phẳng và Wi-Fi miễn phí. Ảnh: Booking
Một số phòng có khu vực tiếp khách để thư giãn sau một ngày bận rộn. Ảnh: Booking
Một số phòng có khu vực tiếp khách để thư giãn sau một ngày bận rộn. Ảnh: Booking
Các phòng đều có phòng tắm riêng với bồn tắm. Ảnh: Booking
Các phòng đều có phòng tắm riêng với bồn tắm. Ảnh: Booking
Phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Booking
Phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Booking
Khách sạn có 3 nhà hàng và quán bar trong khuôn viên, bao gồm nhà hàng Ả Rập phục vụ cả ngày, quán cà phê và sảnh trên tầng thượng phục vụ shisha và đồ ăn nhẹ. Ảnh: Booking
Khách sạn có 3 nhà hàng và quán bar trong khuôn viên, bao gồm nhà hàng Ả Rập phục vụ cả ngày, quán cà phê và sảnh trên tầng thượng phục vụ shisha và đồ ăn nhẹ. Ảnh: Booking
Khu vực bể bơi trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: Booking
Khu vực bể bơi trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: Booking
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Lưu trú của U23 Việt Nam tại Ả Rập Xê Út #Khách sạn 5 sao chuẩn Thụy Sĩ #Tiện nghi khách sạn hiện đại #Vị trí trung tâm thành phố Jeddah #Dịch vụ và tiện ích khách sạn #Ẩm thực đa dạng trong khách sạn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT