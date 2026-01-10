Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Á hậu Thùy Dung khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái

Giải trí

Á hậu Thùy Dung khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái

Á hậu Thùy Dung chia sẻ hình ảnh đi nghỉ dưỡng cùng con gái đầu lòng. Người đẹp kết hôn vào tháng 12/2022.

Thu Cúc (tổng hợp)
Á hậu Thùy Dung sinh con gái đầu lòng vào năm 2025. Mới đây, người đẹp đăng tải hình ảnh bồng bế thiên thần nhỏ trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Á hậu Thùy Dung sinh con gái đầu lòng vào năm 2025. Mới đây, người đẹp đăng tải hình ảnh bồng bế thiên thần nhỏ trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Á hậu Thùy Dung và doanh nhân Thái Long về chung nhà vào tháng 12/2022 sau 5 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Á hậu Thùy Dung và doanh nhân Thái Long về chung nhà vào tháng 12/2022 sau 5 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Theo Tiền Phong, trong đám cưới, doanh nhân Thái Long tiết lộ, Thùy Dung bước vào cuộc đời anh vào một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống và sự nghiệp của anh. Nhưng ngày nàng hậu nhận lời ở bên là bắt đầu khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất với Thái Long. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Theo Tiền Phong, trong đám cưới, doanh nhân Thái Long tiết lộ, Thùy Dung bước vào cuộc đời anh vào một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống và sự nghiệp của anh. Nhưng ngày nàng hậu nhận lời ở bên là bắt đầu khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất với Thái Long. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Khi tròn hai tháng về chung một nhà, Thùy Dung cho biết, vợ chồng cô làm gì cũng nghĩ cho cả hai gia đình. Cặp đôi từng giận nhau đôi lần, mỗi lần chỉ kéo dài hai ngày và hiếm khi xa nhau quá một ngày — khác hẳn quãng thời gian yêu xa trước đây. “Đánh răng, rửa mặt xong nhìn vào gương, tôi thấy hai đứa ngày càng giống nhau”, Thùy Dung bộc bạch. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Khi tròn hai tháng về chung một nhà, Thùy Dung cho biết, vợ chồng cô làm gì cũng nghĩ cho cả hai gia đình. Cặp đôi từng giận nhau đôi lần, mỗi lần chỉ kéo dài hai ngày và hiếm khi xa nhau quá một ngày — khác hẳn quãng thời gian yêu xa trước đây. “Đánh răng, rửa mặt xong nhìn vào gương, tôi thấy hai đứa ngày càng giống nhau”, Thùy Dung bộc bạch. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Thùy Dung thăng hạng sắc vóc sau 10 năm đoạt danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Thùy Dung thăng hạng sắc vóc sau 10 năm đoạt danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Nàng hậu sinh năm 1996 lấn sân làm MC sau khi vào showbiz. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Nàng hậu sinh năm 1996 lấn sân làm MC sau khi vào showbiz. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Thùy Dung chia sẻ trên Dân Việt, cô chọn làm MC - nghề cô từng sợ nhất trong quá khứ vì phải xuất hiện trước đám đông. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Thùy Dung chia sẻ trên Dân Việt, cô chọn làm MC - nghề cô từng sợ nhất trong quá khứ vì phải xuất hiện trước đám đông. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Thùy Dung chia sẻ, để có được những thành công như vậy, cô đã phải luôn đặt mình vào những tình huống khó khăn tưởng như không thoát ra được. “Lặp lại nhiều lần, Dung rút ra được nhiều bài học, tìm ra được nhiều cách để dễ dàng thoát ra", người đẹp cho biết. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Thùy Dung chia sẻ, để có được những thành công như vậy, cô đã phải luôn đặt mình vào những tình huống khó khăn tưởng như không thoát ra được. “Lặp lại nhiều lần, Dung rút ra được nhiều bài học, tìm ra được nhiều cách để dễ dàng thoát ra", người đẹp cho biết. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Thùy Dung làm MC song ngữ Việt - Anh trong chung kết Miss Earth 2023. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Thùy Dung làm MC song ngữ Việt - Anh trong chung kết Miss Earth 2023. Ảnh: Instagram Thùy Dung.
Nàng hậu còn lấn sân đóng phim. Cô góp mặt trong phim Ước mình cùng bay lên sóng đầu năm 2024. Ảnh: VOV.
Nàng hậu còn lấn sân đóng phim. Cô góp mặt trong phim Ước mình cùng bay lên sóng đầu năm 2024. Ảnh: VOV.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Á hậu Thùy Dung #Thùy Dung #chồng Thùy Dung #vợ chồng Thùy Dung #con gái Thùy Dung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT