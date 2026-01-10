Hà Nội

Điều đặc biệt của tộc người hùng mạnh nhất Afghanistan

Sinh sống trên phạm vi trải dài từ Afghanistan qua Pakistan, người Pashtun là cộng đồng cổ xưa với bản sắc mạnh mẽ, lịch sử phức tạp và ảnh hưởng sâu rộng vùng.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những tộc người có ảnh hưởng nhất Trung Á – Nam Á. Người Pashtun có dân số ước tính hơn 50 triệu người, sinh sống chủ yếu ở Afghanistan và miền Tây Bắc Pakistan, tạo nên một không gian văn hóa xuyên biên giới rõ nét. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Pashto có lịch sử lâu đời. Người Pashtun nói tiếng Pashto thuộc ngữ hệ Ấn–Iran, có chữ viết riêng và kho tàng thơ ca, sử thi phong phú, trong đó thơ trữ tình và anh hùng ca giữ vai trò đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Xã hội tổ chức theo cấu trúc bộ lạc chặt chẽ. Người Pashtun chia thành nhiều bộ lạc và thị tộc, với quan hệ huyết thống được coi trọng, giúp duy trì sự gắn kết nhưng cũng tạo nên tính cục bộ mạnh. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống phản ánh đời sống du mục. Áo shalwar kameez rộng rãi cùng khăn đội đầu turban không chỉ phù hợp khí hậu khắc nghiệt mà còn thể hiện bản sắc và địa vị xã hội. Ảnh: Pinterest.
Tuân theo bộ quy tắc danh dự Pashtunwali. Pashtunwali là hệ chuẩn mực truyền thống đề cao danh dự, lòng hiếu khách, sự báo thù và trách nhiệm cộng đồng, chi phối mạnh mẽ đời sống xã hội của người Pashtun qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Âm nhạc và thơ ca mang đậm tinh thần chiến binh. Các làn điệu dân gian Pashtun thường ca ngợi danh dự, tình yêu quê hương và lòng dũng cảm, phản ánh lịch sử nhiều xung đột của cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với lịch sử chính trị Afghanistan. Nhiều triều đại và lãnh đạo Afghanistan xuất thân từ người Pashtun, khiến họ giữ vai trò trung tâm trong các biến động chính trị của quốc gia này. Ảnh: Pinterest.
Bản sắc bền bỉ trước biến động hiện đại. Dù chịu ảnh hưởng của chiến tranh, di cư và toàn cầu hóa, người Pashtun vẫn duy trì mạnh mẽ truyền thống, ngôn ngữ và hệ giá trị riêng biệt. Ảnh: Pinterest.
