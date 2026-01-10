Sự thật rùng mình về vũ khí cổ dạng roi xích kỳ quái

Hà Nội

Giải mã

Một loại vũ khí dạng roi xích liên quan đến Trận chiến Grunwald được phát hiện hé lộ nhiều sự thật thú vị.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Khi đang thăm dò tại cánh đồng gần làng Gietrzwałd, thuộc tỉnh Warmian-Masurian, Ba Lan, các chuyên gia thuộc Hội Society of Friends of Olsztynek bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Hội Society of Friends of Olsztynek.
Thực tế, đây là một loại vũ khí cổ có niên đại từ thế kỷ 14 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hội Society of Friends of Olsztynek.
Các chuyên gia gọi vật thể này là kiścień, một vũ khí dạng roi xích, có liên quan đến Trận chiến Grunwald hãi hùng nhất lịch sử Ba Lan. Ảnh: @Hội Society of Friends of Olsztynek.
Kiścień là một loại vũ khí đập mạnh Thời Trung Cổ được làm từ cán gỗ hoặc kim loại, với các đầu đập nặng được gắn bằng dây xích, dây thừng hoặc dây da. Ảnh: @Hội Society of Friends of Olsztynek.
Loại vũ khí này từng được sử dụng rộng rãi khắp châu Âu từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15 Sau Công Nguyên bởi cả lính kỵ binh và bộ binh. Ảnh: @Hội Society of Friends of Olsztynek.
Mặc dù phổ biến trong lịch sử, nhưng tương đối ít hiện vật khảo cổ như Kiścień còn sót lại được khai quật. Ảnh: @Hội Society of Friends of Olsztynek.
Loại vũ khí này chủ yếu được biết đến thông qua các ghi chép bằng văn bản và các nguồn tư liệu hình ảnh cổ. Ảnh: @Hội Society of Friends of Olsztynek.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
