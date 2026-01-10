Mặt nạ cổ kỳ dị trong tàn tích nhà hát Kastabala

Hà Nội

Kho tri thức

Một chiếc mặt nạ mô tả nhà triết học già đã được phát hiện trong tàn tích nhà hát của thành phố cổ Kastabala ở Osmaniye.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Thành phố cổ Kastabala ở Osmaniye của Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều công trình kiến ​​trúc cổ. Nó bao gồm các con phố có hàng cột, đền thờ, nhà tắm và bể chứa nước. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi tiến hành khai quật tại tàn tích nhà hát cổ của thành phố cổ Kastabala này, các chuyên gia từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy di tích cổ kỳ lạ. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là bức phù điêu hình mặt nạ của một nhân vật kỳ lạ. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Ước tính, bức phù điêu mặt nạ này có niên đại từ Thời kỳ Achaemenid (năm 550–330 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, bức phù điêu mặt nạ này khắc họa khuôn mặt của một vị triết học gia già. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhân vật này từng xuất hiện trong các vở kịch từng diễn ra tại nhà hát cổ. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Hay nói rõ hơn, hình khắc trên mặt nạ này ngụ ý rằng, các sự kiện triết học và văn học, cũng như các vở bi kịch và hài kịch đậm tính triết học có thể đã được trình diễn tại nhà hát cổ ở Kastabala. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
