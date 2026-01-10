Hà Nội

Lộ bằng chứng nữ võ sĩ giác đấu trong La Mã cổ đại

Nhiều bằng chứng khác nhau cho thấy, các nữ võ sĩ giác đấu (gladiatrixes) đã tồn tại trong Đế chế La Mã, nhưng họ hiếm hơn nhiều so với các nam võ sĩ giác đấu.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Vốn dĩ, Thành Rome cổ đại nổi tiếng với những đấu trường như Đấu trường La Mã. Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
Đây là nơi các võ sĩ giác đấu tham gia vào những trận chiến đẫm máu. Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
Nhưng liệu có phụ nữ trong số những võ sĩ giác đấu này hay không? Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
Thực tế, Viện Nguyên Lão La Mã cổ đại đã thông qua luật vào năm 11 và 19 Sau Công Nguyên cấm phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu và phụ nữ tự do tham gia đấu trường giác đấu. Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
Một văn bản cổ khác cho rằng, vào khoảng năm 200 Sau Công Nguyên, Hoàng đế Septimius Severus tiếp tục cấm các nữ võ sĩ giác đấu. Thế thì, những nữ võ sĩ giác đấu này thực sự là ai? Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
Ở La Mã, đại đa số các võ sĩ giác đấu nam đều là người nô lệ, và điều này có lẽ cũng đúng với các võ sĩ giác đấu nữ. Có nhiều cách để một người trở thành nô lệ: sau một trận chiến, như một hình phạt cho một tội ác, do nợ nần không trả được, hoặc vì những lý do khác. Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
Anna Miączewska, giảng viên tại Đại học Maria Curie-Skłodowska ở Ba Lan, người đã thực hiện nhiều nghiên cứu sâu rộng về các nữ võ sĩ giác đấu, cho biết: "Tôi tin rằng các nữ võ sĩ giác đấu chủ yếu là những nô lệ đã phạm tội". Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
Theo Miączewska, một nguồn nữ võ sĩ giác đấu khác có thể là những phụ nữ tự do mắc nợ nhiều, bị buộc phải bán sự tự do của mình cho một lò đào tạo võ sĩ giác đấu. Ảnh: @Đại học Maria Curie-Skłodowska.
