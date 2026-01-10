Lộ bằng chứng nữ võ sĩ giác đấu trong La Mã cổ đại

Nhiều bằng chứng khác nhau cho thấy, các nữ võ sĩ giác đấu (gladiatrixes) đã tồn tại trong Đế chế La Mã, nhưng họ hiếm hơn nhiều so với các nam võ sĩ giác đấu.