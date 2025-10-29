Nổ phòng xông hơi tại Hàn Quốc làm sập tòa nhà, 28 người bị thương

Vụ nổ khí gas gây sập toàn bộ tòa nhà phòng xông hơi tại Hàn Quốc, khiến nhiều người phải sơ tán khẩn cấp.

Một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại một phòng xông hơi ở thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, khiến 28 người bị thương. Vụ việc được ghi nhận vào lúc 10h17 sáng 27.9 bên trong khu vực phòng xông khô, cách thủ đô Seoul khoảng 25km về phía bắc.

Nam khách hàng vô tình ghi lại khoảnh khắc vụ nổ xảy ra

Theo lực lượng cứu hỏa tỉnh Gyeonggi, sức ép từ vụ nổ đã làm toàn bộ tòa nhà dùng làm phòng xông hơi đổ sập. Nhiều người có mặt tại hiện trường hoảng loạn, buộc phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Trong số 28 nạn nhân bị thương, có ba trường hợp được xác định là nghiêm trọng, bao gồm một nhân viên và hai khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Những người còn lại bị thương nhẹ và đã được đưa tới các cơ sở y tế gần đó để điều trị.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời cơ quan chức năng cho biết, công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai để tìm kiếm, hỗ trợ các nạn nhân và phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn.

Vụ nổ tại Yangju tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn liên quan đến khí gas trong các cơ sở dịch vụ đông người, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt hơn công tác an toàn phòng cháy nổ tại Hàn Quốc.