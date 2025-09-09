Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Hai người tử vong sau tiếng nổ lớn tại nhà trọ ở Bắc Ninh

Sau hai tiếng nổ lớn tại nhà trọ ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh (Bắc Ninh), cơ quan điều tra phát hiện có 2 người đã thiệt mạng tại chỗ.

Trường Hân t/h

Khoảng 2h20p ngày 8/9, nhiều công nhân thuê trọ và người dân khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn từ tầng 4 của tòa nhà. Sau tiếng nổ lớn, lửa, khói bốc lên, công nhân thuê trọ hô hoán, nhanh chóng báo tin đến lực lượng chức năng.

Camera ghi lại khoảnh khắc hai tiếng nổ lớn trong đêm

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử 19 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh xử lý vụ việc.

59d10ea9-95af-4c96-bf3c-3fc2829c08d3.jpg
Hiện trường vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể hai nạn nhân là anh H.T.L (sinh năm 2000) và vợ là chị L.T.B.D (sinh năm 2004) ở thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh). Cặp vợ chồng đã thuê trọ tại đây được 5 năm.

Được biết, nhà trọ có 4 tầng, 64 phòng trọ, hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Nơi xảy ra vụ nổ là phòng trọ ở tầng 4.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

#nổ lớn Bắc Ninh #tai nạn nhà trọ #thiệt mạng #điều tra vụ nổ #công nhân Bắc Ninh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hướng dẫn sử dụng bình ga mini an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ

Bình ga mini tiện lợi nhưng dễ gây cháy nổ nếu dùng sai cách. Hiểu đúng cách sử dụng giúp bảo vệ an toàn cho bạn và gia đình.

Bình ga mini tiện lợi, nhỏ gọn và phổ biến trong các hoạt động nấu nướng ngoài trời, dã ngoại hay cả trong bếp ăn nhỏ. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng đúng, thiết bị này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Thực tế đã ghi nhận không ít vụ tai nạn do nổ bình ga mini, gây bỏng, thậm chí thiệt mạng. Vì vậy, hiểu rõ cách dùng bình ga đúng kỹ thuật và an toàn là điều cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình.

Xem chi tiết

Xe

Độ pin xe máy điện để chạy xa hơn - hiểm hoạ khôn lường

Độ pin xe máy điện tiềm ẩn nhiều rủi ro như cháy nổ, ảnh hưởng đến độ an toàn khi sử dụng, đồng thời có thể khiến xe mất quyền bảo hành từ nhà sản xuất.

Video: Pin Lithium xe điện cháy không thể dập tắt được (Nguồn VTV)

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe máy điện ngày càng tăng, trào lưu độ - nâng cấp pin để cải thiện phạm vi hoạt động đang thu hút sự quan tâm lớn. Việc tìm kiếm những nhận thực hiện công đoạn này không hề khó khăn khi chỉ cần gõ từ khóa “độ pin xe điện” sẽ cho ra hàng trăm kết quả khác nhau.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang người đàn ông mua 9kg pháo nổ về chơi Tết

Vừa mua 9kg pháo nổ về chơi Tết, Lê Viết Nguyên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 31/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng cấm

Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 21/08, Công an xã Hương Khê phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh), bắt quả tang đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới