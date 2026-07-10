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Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm bé gái mất tích trên sông Ngàn Trươi

Đang vui chơi cùng nhóm bạn, bé gái 10 tuổi ở Hà Tĩnh không may trượt chân rơi xuống sông Ngàn Trươi và bị nước cuốn mất tích.

Hạo Nhiên

Ngày 10/7, thông tin từ UBND xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng công an, quân sự, người dân cùng các đội thiện nguyện vẫn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái mất tích trên sông Ngàn Trươi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 9/7, em N.T.T.V. (10 tuổi, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ), cùng nhóm bạn ra khu vực bờ sông Ngàn Trươi (đoạn qua thôn Song Hương, xã Vũ Quang) để vui chơi.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Hoài Nam

Trong lúc đứng trên bờ, em V. không may trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích.

Phát hiện sự việc, những người bạn đi cùng chạy đi tìm dụng cụ để ứng cứu nhưng không kịp, sau đó hô hoán và báo cho người dân.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, người dân cùng các đội thiện nguyện, phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm. Tuy nhiên, đến nay, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Hiện, lực lượng chức năng, người dân cùng các đội thiện nguyện đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

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