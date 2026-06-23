Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bố tử vong, con mất tích khi tắm biển ở Hà Tĩnh

Trong lúc tắm biển Xuân Thành, ông N.T.P. không may bị đột tử, còn con trai 13 tuổi hiện vẫn đang mất tích.

Hạo Nhiên

Ngày 23/6, thông tin từ UBND xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) cho biết, các lực lượng chức năng đang tìm kiếm bé trai mất tích trên biển Xuân Thành sau sự việc người bố đi cùng được phát hiện đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể người đàn ông dạt vào bờ biển. Nạn nhân cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi màu đen, mang áo phao.

h.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là ông N.T.P. (54 tuổi, ở Nghệ An). Nguyên nhân ban đầu được xác định ông P. nghi do đột quỵ trong quá trình tắm biển dẫn đến đuối nước tử vong.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông P. đi tắm biển cùng con trai là N.T.T. (13 tuổi). Tuy nhiên, đến thời điểm gia đình nhận được thông tin ông P. gặp nạn, cháu T. vẫn mất tích.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp bộ đội biên phòng huy động tàu cá, điều ca nô cứu hộ rà soát trên biển, đồng thời bố trí các tổ tìm kiếm dọc bờ, song chưa có kết quả.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.
#Biển Xuân Thành #Hà Tĩnh #tử vong #đuối nước #mất tích

Bài liên quan

Xã hội

Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong khi tắm ở hồ Kẻ Gỗ

Trong lúc cùng người thân tắm mát tại hồ Kẻ Gỗ, em N.T.D.L. (SN 2011, xã Cẩm Duệ, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 4/6, thông tin từ UBND xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến học sinh lớp 9 tử vong thương tâm.

Trước đó, vào chiều 3/6, em N.T.D.L. (SN 2011, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) cùng người thân tới khu vực hồ Kẻ Gỗ đoạn thuộc thôn Mỹ Lâm (xã Cẩm Duệ) vui chơi.

Xem chi tiết

Xã hội

Lật thuyền ở Hà Tĩnh, 4 người tử vong thương tâm

Trong quá trình di chuyển trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước và tử vong.

Sáng 3/6, thông tin từ UBND xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Trước đó, vào chiều 2/6, chị Phạm Thị N. (SN 1991, thường trú xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (SN 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong khi tắm thác ngày nghỉ lễ

Đi chơi lễ, nam sinh lớp 10 cùng nhóm bạn tắm thác Krom (tỉnh Gia Lai)không may rơi vào vùng nước sâu, mất tích.

Chiều 1/5, một vụ đuối nước thương tâm khiến một nam sinh lớp 10 tử vong. Địa điểm xảy ra sự việc tại thác Krom, làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Nạn nhân là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn phường Hội Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, em Đ.G.L. (SN 2010; trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng nhóm bạn đến khu vực thác Krom để tắm. Trong lúc xuống nước, em L. không may đã rơi vào vùng nước xoáy và mất tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới